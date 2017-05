Zemřel americký rockový hudebník Gregg Allman, bylo mu 69 let

před 1 hodinou

Ve věku 69 let v sobotu zemřel americký rockový hudebník Gregg Allman, který se proslavil jako zpěvák a klávesista skupiny The Allman Brothers Band, populární hlavně v 70. letech. S odvoláním na jeho manažera o tom informovala agentura AP. Allman zemřel ve svém domě ve městě Savannah v americkém státě Georgia. Už v loňském roce ze zdravotních důvodů zrušil některé koncerty v rámci svého turné. Letos v březnu zrušil svá vystoupení po zbytek roku. Podle AP Allman dlouhá léta zneužíval drogy a poté, co se nakazil žloutenkou typu C, musel v roce 2010 podstoupit transplantaci jater. Allman měl v letech 1975 až 1979 za manželku zpěvačku Cher.