Železniční hymna i dálniční opus. Tihle Němci ukážou, proč ani po 50 letech nenudí

Bude to už dvacet let, co německá čtveřice Kraftwerk v srpnu 2006 odehrála v Česku jedno z nejpamátnějších vystoupení. Dorazili tenkrát na pardubické dostihové závodiště a naprosto si uzmuli festival Summer of Love. Nyní se do Česka vrací, aby předvedli, že jejich desítky let stará elektronická muzika je i v roce 2026 nepostradatelným základem „rovné“ taneční hudby.
Pamatuju si to jako dnes. Taneční festival Summer of Love se sice jeho zakladatel Aleš Bleha snažil hned od 90. let stavět jinak než ostatní tehdy fungující přehlídky elektronické muziky, ale v roce 2006 skutečně šokoval. Především tedy klasické „partypeople“ natěšené na velká a trendující DJská jména.
Jako headlinery totiž do Pardubic přivezl čtyři Němce v letech. Kraftwerk. Tedy elektronický projekt, jehož kořeny sahají už do 60. let do Düsseldorfu v tehdejším západním Německu. A možná právě pro tu zdánlivou nekonzistenci, kdy hudba „kapely“ kolem Ralfa Hüttera a - tehdy ještě žijícího Floriana Schneidera - v Pardubicích vrostla mezi okolní techno, house a drum´n´bassové scény, je ta vzpomínka tak jedinečná.
V létě 2026 se Krafwerk do Česka vrací. Nikoliv na open-air, ale do pražského Fóra Karlin. Ve středu 15. července tam odehrají jeden z koncertů v rámci svého současného světového turné. A jak napovídají setlisty z předchozích show, fanoušci se zase dočkají velké dávky elektronických klasik.
Třeba i opusu Autobahn, který poprvé Hütter se Schneiderem vydali už v roce 1974. Raději to napíšu - tedy před 52 roky! Ani půlstoletí však téhle skladbě neubralo naprosto nic z její svěžesti a úvodní vteřiny zaplněné zvukem startujícího motoru, klaksonu a zmodulovaného popěvku „Autobahn“ dodnes dokážou vytlačit posluchačovy oči navrch hlavy.
Pravděpodobně proto, že hudba Kraftwerk stojí na jednoduchých zpěvných melodiích, rovném beatovém rytmu a syntezátorech, neztrácí svou nadčasovost. Jako všude jinde i v muzice zkrátka minimalistický přístup přebíjí veškeré krátkodobé trendy nebo „přeumělkované“ songy, které se velmi rychle stávají součástí všudypřítomného zvukového balastu.
Navíc třeba pasáže železniční hymny Trans-Europa Express (z roku 1977!) skupina v živém provedení dokáže proměnit v masivní taneční splav, kdy závěrečná pasáž Metall Auf Metall doprovázená záběry narážejících vagónů přináší breakbeatové orgie.
Kraftwerk (DE), středa 15. července
Forum Karlín, Praha
Start: 20.00
Vstupné: v předprodeji od 1690 Kč
Tohle všechno podpořené uměleckými videoprojekcemi se nakonec slévá do absolutního nadšení z muziky, kdy člověk s úsměvem žasne nad vlastní radostí z promítaného obrázku kalkulačky v songu Dentaku/Pocket Calculator anebo „osvícení“ při rozlučkové Musique Non Stop.
A i když netuším, jak dlouho ještě tihle - stále stejně jako v roce 2006 - Němci v letech budou koncertovat nebo kolikrát zavítají do Česka, jasné je jedno. Kraftwerk Non Stop.
ŽIVĚ Izraelský činitel popřel stažení z obsazené oblasti v jižním Libanonu
„Izraelské a libanonské zdroje popřely vyjádření nejmenovaného amerického činitele, že Izrael odešel z části území, které obsadil na jihu Libanonu. Podle amerického zdroje měla nad tímto územím převzít kontrolu libanonská armáda, píše Reuters. Mluvčí izraelské vlády Mencer podle AFP řekl, že izraelská armáda odejde z jihu Libanonu, až bude odzbrojeno hnutí Hizballáh, proti kterému bojuje.
Další válka (zatím) zažehnána. Zelenskyj slaví úspěch, jeho varování zabralo
„Myslím, že týden je dost času. Pokud to neudělá, uděláme to my,“ vzkázal minulý týden ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svému běloruskému protějšku Alexandrovi Lukašenkovi. Vyzval ho, aby z běloruského pohraničí odstranil zařízení na zesílení signálu, která podle Kyjeva pomáhají Rusku při útocích na Ukrajinu. Zdá se přitom, že hrozby zabraly. Lukašenko však musí složitě balancovat.
Vzkaz před Wimbledonem. Muchová je na trávě poprvé v semifinále
Tenistka Karolína Muchová postoupila v Bad Homburgu poprvé v kariéře do semifinále turnaje na trávě. Světová jedenáctka zdolala ve velkém vedru Claru Tausonovou z Dánska po obratu 1:6, 6:2, 6:4.
Venezuelu zasáhla dvě silná zemětřesení, Babiš už nabídl humanitární pomoc
Venezuelu zasáhla dvě silná zemětřesení, informovala agentura AP s odkazem na Americkou geologickou službu (USGS). V Caracasu se zřítily některé domy. USGS odhaduje, že katastrofa si vyžádala mnoho obětí a rozsáhlé škody. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová v zemi vyhlásila stav nouze. Premiér Babiš oznámil, že Česko je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc.
ŽIVĚ Trump o Zelenském: Myslím, že si proti Rusku vede celkem dobře. Přinejmenším se drží
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si proti Rusku vede celkem dobře, řekl ve středu šéf Bílého domu Donald Trump. „Přinejmenším se drží. Na obou stranách umírá spousta lidí, ale myslím, že si vede celkem dobře,“ řekl Trump o Zelenském, když mluvil s novináři v oválné pracovně Bílého domu.