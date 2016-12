Ze Slavíků se stal kulturní cirkus s xenofobní pachutí. Výsledky nejde brát vážně

27. 11. 2016

V sobotu 26. listopadu se v Hudebním divadle Karlín vyhlašovaly hudební ceny Český slavík. A výsledky dopadly stejně jako loni, předloni a vlastně před pěti lety. Jen ten Ortel nám trochu dělá vrásky, ale možná ho příští rok předežene kapela Orlík. Více v komentáři Marka Prose.

Český slavík je pořad, který už ani nehledá svou tvář, protože za ty roky žádnou nemá. Na pódiu si pro první cenu chodí rok co rok stejný trojlístek muzikantů – Gott, Bílá a Kabát – a zaplať pánbůh letos za ně, píší lidé na Twitteru, když si hegemonii svaté trojice dovolí narušit xenofobní Ortel, který tentokrát získal dvě stříbra.

Pár nejodvážnějších v karlínském sále se při korunovaci Tomáše Ortela zmohlo k pískotu, někteří raději jen netleskali. Herečka Iva Pazderková a romský muzikant Radek Banga údajně na protest odešli ze sálu. Režie televize Nova raději hrdinsky snímala místo publika pódium, aby nějaký odpor v sále nenarušil pietu večera.

Největším rebelem byl nakonec objev roku, písničkář Pekař, který při děkovné řeči zaprotestoval, že by tu někteří neměli být. Tím odpor kulturní elity přítomné v Hudebním divadle Karlín končil. Zbytek se dořeší v klidu na rautu u řízků a na Facebooku.

Ale je důvod se kvůli výsledkům vztekat, bít na poplach a požadovat vyloučení Ortelu? Slavík se výsledky už roky diskredituje sám. Anketu legitimizuje pouze živý přenos na Nově a vlastně jen ukazuje, jak o kultuře smýšlí pár tisíc lidí v Česku. Ortel letos získal 20 tisíc hlasů a na 26. místo tentokrát poskočila kapela Orlík, která vydala naposledy desku v roce 1991. Je to provokace, humor nebo se nám tu formuje nová hudební vlna?

Udělat „revoluci“ v anketě tak vlastně není nic složitého, zejména u mladých muzikantů se stovkami tisíc fanoušků na sociálních sítích. Jenže těm je nějaký Slavík po právu ukradený, získat ho je pro ně spíš trolling než zasloužilá umělecká poklona. A v sobotu večer beztak většina aktivních muzikantů koncertuje.

Český slavík 2016: Kategorie zpěváků:

1. místo - Karel Gott

2. místo - Tomáš Ortel

3. místo - Michal David Kategorie zpěvaček:

1. místo - Lucie Bílá

2. místo - Lucie Vondráčková

3. místo - Ewa Farna Kategorie hudebních skupin:

1. místo - Kabát

2. místo - Ortel

3. místo - Chinaski

Je až ubíjející proto rok co rok opakovat to samé: Slavík dávno rezignoval na cokoliv, co by jen trochu zavánělo slovem show. Je jako repríza reprízy, kterou za uplynulou dekádu zničily exhibice sponzorů, rozpačité výkony moderátorů i média, ve kterých sbírá hlasy. Restart je takřka nemožný a je otázkou, jestli o něj pořadatelé vůbec stojí.

Humor pořadu se v roce 2016 točí kolem rovnoprávnosti žen (pijí stejně jako muži, konečně!), Facebooku a selfíček a do toho si chodí Michal David a Tomáš Ortel pro hudební ceny. Jak pak má někdo tenhle kulturní cirkus brát vážně?

Není proto divu, že v sobotu večer bylo místo přímého přenosu daleko zábavnější a přínosnější sledovat Instagram Leoše Mareše a Jirky Krále, kteří seděli v hledišti a natáčeli, jak to v zákulisí České slavíka ve skutečnosti vypadá.

Další díl satirického pořadu s Tomášem Matonohou v dvojroli seriózního moderátora a trochu bláznivého brněnského občana - Ladislava Sedláčka. | Video: Tomáš Matonoha | 04:45

autor: Marek Pros