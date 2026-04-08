Zazní i oscarová Falling Slowly. V pražské Zrcadlové kapli vystoupí Markéta Irglová

Zpěvačka a skladatelka Markéta Irglová ve čtvrtek 23. dubna odehraje v Praze dva exkluzivní recitály za doprovodu smyčcového kvintetu Jihočeské filharmonie. Jako speciální host vystoupí slovenská umělkyně Zea.
Držitelka prestižního Oscara za píseň k filmu Once (2006), Grammy a mnoha dalších hudebních cen je výraznou skladatelkou a interpretkou, která svou tvorbou dokáže zaujmout mezinárodní i české publikum.
Žije a tvoří na Islandu, ale koncertuje po celém světě. Vedle písňové tvorby, vydané na třech sólových deskách Anar, Muna a Lila, píše filmovou a divadelní hudbu. V poslední době stále více spolupracuje se smyčci a filharmonií. Na svých koncertech nabízí jemné melodie folkového ražení stejně jako mohutnější, strukturované opusy, které posluchače dokážou doslova přibít do sedadel. Její hlas se pohybuje od andělsky čistých poloh připomínajících první alba Joni Mitchellové až k rockové mohutnosti Janis Joplinové.
Autorský styl Markéty Irglové je působivý, originální a velmi emotivní. Její hudba dokáže vyvolávat barvité obrazy a pocity. To vše ve spolupráci se smyčcovým kvintetem Jihočeské filharmonie, který interpretku na českých koncertech doprovází.
Pražský koncert v Zrcadlové kapli bude mít i speciálního hosta: slovenskou filmovou a divadelní herečku, tanečnici a zpěvačku vystupující pod jménem Zea. Během večera zazní písně z filmu Once, včetně oscarové Falling Slowly, dále skladby z Markétiny sólové tvorby a dle pořadatele nejsou vyloučena ani hudební překvapení.
