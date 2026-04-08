Hudba

Zazní i oscarová Falling Slowly. V pražské Zrcadlové kapli vystoupí Markéta Irglová

Kultura

Zpěvačka a skladatelka Markéta Irglová ve čtvrtek 23. dubna odehraje v Praze dva exkluzivní recitály za doprovodu smyčcového kvintetu Jihočeské filharmonie. Jako speciální host vystoupí slovenská umělkyně Zea.

The Swell Season Perform at Royal Festival Hall, London
Zpěvačka a skladatelka Markéta Irglová během svého vystoupení v Londýně v květnu 2025.Foto: Profimedia
Držitelka prestižního Oscara za píseň k filmu Once (2006), Grammy a mnoha dalších hudebních cen je výraznou skladatelkou a interpretkou, která svou tvorbou dokáže zaujmout mezinárodní i české publikum.

Žije a tvoří na Islandu, ale koncertuje po celém světě. Vedle písňové tvorby, vydané na třech sólových deskách Anar, Muna a Lila, píše filmovou a divadelní hudbu. V poslední době stále více spolupracuje se smyčci a filharmonií. Na svých koncertech nabízí jemné melodie folkového ražení stejně jako mohutnější, strukturované opusy, které posluchače dokážou doslova přibít do sedadel. Její hlas se pohybuje od andělsky čistých poloh připomínajících první alba Joni Mitchellové až k rockové mohutnosti Janis Joplinové.

Autorský styl Markéty Irglové je působivý, originální a velmi emotivní. Její hudba dokáže vyvolávat barvité obrazy a pocity. To vše ve spolupráci se smyčcovým kvintetem Jihočeské filharmonie, který interpretku na českých koncertech doprovází. 

Pražský koncert v Zrcadlové kapli bude mít i speciálního hosta: slovenskou filmovou a divadelní herečku, tanečnici a zpěvačku vystupující pod jménem Zea. Během večera zazní písně z filmu Once, včetně oscarové Falling Slowly, dále skladby z Markétiny sólové tvorby a dle pořadatele nejsou vyloučena ani hudební překvapení.

Debata HN: Baterie

Energetické superdálnice umožní sdílení energie z baterií i mezi státy

Díky úpravě energetické legislativy se v Česku otevřela možnost budovat samostatně stojící velkokapacitní baterie. Mnoho technicky zaměřených investorů je vnímá jako cestu k rychlému zhodnocení investice. Jaká očekávání však baterie reálně naplňují? „Trh je vnímá pozitivně. Už pátým rokem říkáme, že baterie jsou cesta pro flexibilitu v rámci podniků.

Systém Bitcoinu vytvořil anonymní vývojář nebo skupina vývojářů pod pseudonymem Satoši Nakamoto. Poprvé se objevil 3. ledna 2009.
Příliš mnoho náhod. Tajemný autor bitcoinu odhalen, tvrdí deník, indicií má mnoho

Skutečným tvůrcem kryptoměny Bitcoin, skrývajícím se pod pseudonymem Satoši Nakamoto, má být britský kryptograf Adam Back. Na základě roční investigace to tvrdí americký deník The New York Times. Několik indicií podle autorů jasně naznačuje, že Back a Nakamoto jsou jedna a tatáž osoba. Jde mimo jiné o podobný odborný i osobnostní profil, shodné pravopisné chyby a zvyklosti v psaném projevu.

