Žluté vesty nejsou jen zapálená auta, ale nestavím se za ně, říká zpěvačka Zaz

Francouzská zpěvačka vystupující pod jménem Zaz nechce, aby její společenská angažovanost skončila vhozením lístku do volební urny. Proto se prý každý den snaží něco udělat pro zlepšení okolí.

Zpěvačka, která tento týden nadvakrát vyprodala pražské Forum Karlín, si přeje, aby se lidé setkávali. Společnost musí řešit problémy dohromady, řekla při své pražské návštěvě.

Politice se Zaz věnuje v organizaci Zazimut, kterou založila na podporu sociálně přínosných projektů.

K protestům takzvaných žlutých vest, které ve Francii trvají už několik měsíců, se písničkářka staví spíše vstřícně. "Na hnutí žlutých vest se mi líbí, že to není jen to, co vidíme v televizi, zapálená auta a podobně. Jde hlavně o to, že se lidé spolu setkávají, aby probírali společenské otázky a problémy," říká.

"Nestavím se na žádnou stranu, já se věnuji Zazimutu, kde se snažíme, aby vznikla společnost, která bude brát ohled na lidi i okolní svět," dodává.

Bezprostřední umělkyně v neděli a znovu dnes ve vyprodaném pražském Foru Karlín představila své čtvrté studiové album nazvané Effet Miroir. Vydala jej loni v listopadu.

Koncertní show Zaz aktuálně trvá přes dvě hodiny. "Prostě mám hodně písniček a nedaří se mi žádnou odebrat. Takže kromě Bruce Springsteena asi nikdo takhle dlouho nehraje," podotýká Zaz v narážce na amerického zpěváka, který proslul až tříhodinovými koncerty.

"Na festival to budu muset zkrátit, pak nám na takové akci připadne, že hrajeme jen deset minut. Ale festivaly zbožňuji, protože je tam jiné publikum a někteří se nepřišli podívat jenom na mě. Vzrušující je, že je člověk musí trochu dobývat," říká Zaz.

V singlu Qué vendrá z nové desky Zaz zpívá francouzsky a španělsky. | Video: Warner Music

Na jednom českém festivalu letos opět vystoupí - 20. července se vrátí na Colours of Ostrava, kde bude od svého zdejšího debutu v roce 2012 účinkovat již potřetí.

"Je to jeden z nejkrásnějších festivalů, na kterém jsme hráli. Skvělé, atypické industriální místo nabité historií, které bylo mrtvé, a pak přijde kultura a 35 tisíc zpívajících lidí. To mi přijde naprosto úžasné," říká Zaz.

Isabelle Geffoyová, jak zní její skutečné jméno, do Prahy tento týden přijela po koncertu v Bratislavě. Pokračovat bude do Varšavy a Krakova, v únoru stihne ještě vystoupení v Německu a Belgii.

Den volna mezi nedělním a dnešním koncertem v Praze prý strávila především spánkem. "Když má za sebou člověk několik koncertů, tak prostě odpočívá, ale volno jsme využili k návštěvě Muzea mučení. Dali jsme si svařené víno a sledovali, jak pouliční umělci hrají na skleničky. Ráda bych si dala ještě jeden takový den volna," dodává Zaz.

Osmatřicetiletá zpěvačka se hudbě věnuje od dětství, kdy se kromě zpěvu učila hrát na housle, klavír a kytaru.

K popularitě jí pomohlo vítězství v soutěži mladých talentů. Její debutové album vyšlo roku 2010 a prodalo se ho téměř dva miliony kusů. K nejznámějším hitům Zaz patří Je veux nebo On ira.