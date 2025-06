Slipknot, Linkin Park i Ewa Farna na živo. Rock for People startuje už ve středu!

Linkin Park, Guns N’ Roses, Sex Pistols feat. Frank Carter, Slipknot nebo Avenged Sevenfold, to jsou hvězdy jubilejního 30. ročníku Rock for People, který otevře své brány už tuto středu 11. června. V hradeckém Parku 360 až do 15. června bude hostit 50 tisíc návštěvníků a na 10 pódiích vystoupí přes 1000 umělců.