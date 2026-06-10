Začíná Rock for People. V Hradci Králové zahrají Gorillaz, Limp Bizkit i Iron Maiden

V hradeckém Parku 360 začíná 31. ročník hudebního festivalu Rock for People. Hlavní hvězdou úvodního dne bude anglická virtuální kapela Gorillaz založená v roce 1998 Damonem Albarnem ze skupiny Blur a Jamiem Hewlettem, grafikem komiksové knihy Tank Girl. Festival v 11:30 zahájí pardubická skupina Vypsaná fixa. Loni na festival přijelo 50 000 lidí.
Gorillaz, fenomén, který boří hranice vizuálu i žánrů, jsou první z pětice zahraničních hvězd festivalu, který potrvá do 14. června. Ve čtvrtek vystoupí Limp Bizkit, v pátek Bring Me The Horizon, v sobotu americká zpěvačka Halsey, vlastním jménem Ashley Frangipaneová a na závěr festivalu Iron Maiden.
Tuzemská scéna na Rock for People nabídne Bena Cristovaa, Jamese Colea či Tata Bojs. Poctu Zuzaně Navarové složí hradecká filharmonie, mladší publikum potěší slovenské synth-punkové duo Berlin Manson, pop-rockový zpěvák Simon Opp nebo textařka a písničkářka Kvietah.
Dále vystoupí například Lenka Dusilová s hostem Davidem Kollerem, zahrají set, který vznikl k oslavě zpěvaččiných padesátých narozenin. Chybět nebude ani hudebník a diskžokej Ventolin či slovenský rapper Gleb. O zábavu se postará šestičlenná cirkusová rodinka Circus Brothers s hudbou inspirovanou tradiční balkánskou dechovkou a bejbypanková kapela Kašpárek v rohlíku.
Vedle hudby se návštěvníci mohou těšit na debaty, stand-up comedy, projekce či performance. Zároveň se uskuteční vyhlášení soutěže kapel Planetrox, jejíž vítěz pak vystoupí na kanadském festivalu Envol et Macadam. Více informací k programu je na stránkách festivalu.
Rock for People letos získal cenu za pořádání hudebních festivalů European Festival Awards za rok 2025. Zvítězil v kategorii The Event Safety Award za bezpečnost festivalu.
„Minulost není tak vzdálená.“ V Chicagu hořel kříž, symbol spjatý s Ku Klux Klanem
Americká policie vyšetřuje velký hořící kříž, který se v úterý objevil v Grantově parku v centru Chicaga. Snaží se zjistit motiv i to, jak se tam kříž dostal. Pálení křížů je ve Spojených státech historicky vnímáno jako symbol nenávisti spjatý s rasistickou organizací Ku Klux Klan, připomíná agentura AP s odvoláním na rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2003.
ŽIVĚ Spojené státy znovu zaútočily na Írán, jde o odvetu za údajně sestřelený vrtulník
Spojené státy zahájily nové údery na Írán, a to jako reakci na íránské sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM), které údery označilo za sebeobranné. Íránská agentura Mehr mezitím informovala o výbuších v oblasti přístavního města Sirík.
Video: V Belfastu útočil cizinec s britským vízem, maskovaný dav vyrazil na odvetu
V severoirském Belfastu v pondělí večer propukly násilnosti poté, co policie zadržela Súdánce v souvislosti s pondělním útokem v Belfastu. Pachatel, který je podle informací agentury AP žadatelem o azyl, pobodal na ulici muže, který skončil v nemocnici s vážným poraněním v oblasti očí a obličeje.
Fotbal v kráteru. Češi vstoupí do šampionátu na stadionu připomínajícím sopku
Nevypadá tak úplně jako stadion, ale jako sopka vyrostlá z krajiny. Právě tady vstoupí čeští fotbalisté do mistrovství světa.
Obří peníze „leží ladem“ u bank, Schillerová chystá hromadný přesun. Naráží na odpor
O stovky miliard ležících na bankovních účtech měst a obcí se začalo výrazněji zajímat ministerstvo financí. Šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO) chce, aby vedení samospráv mělo významnou část z volných peněz uloženou u České národní banky (ČNB). Svaz měst a obcí ministerstvo financí před podobnými plány varuje.