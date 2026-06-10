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Hudba

Začíná Rock for People. V Hradci Králové zahrají Gorillaz, Limp Bizkit i Iron Maiden

ČTK

V hradeckém Parku 360 začíná 31. ročník hudebního festivalu Rock for People. Hlavní hvězdou úvodního dne bude anglická virtuální kapela Gorillaz založená v roce 1998 Damonem Albarnem ze skupiny Blur a Jamiem Hewlettem, grafikem komiksové knihy Tank Girl. Festival v 11:30 zahájí pardubická skupina Vypsaná fixa. Loni na festival přijelo 50 000 lidí.

Limp Bizkit
Limp Bizkit je americká nu metalová kapela založená v roce 1994. Na snímku frontman Fred Durst. Foto: ČTK
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Gorillaz, fenomén, který boří hranice vizuálu i žánrů, jsou první z pětice zahraničních hvězd festivalu, který potrvá do 14. června. Ve čtvrtek vystoupí Limp Bizkit, v pátek Bring Me The Horizon, v sobotu americká zpěvačka Halsey, vlastním jménem Ashley Frangipaneová a na závěr festivalu Iron Maiden.

Tuzemská scéna na Rock for People nabídne Bena Cristovaa, Jamese Colea či Tata Bojs. Poctu Zuzaně Navarové složí hradecká filharmonie, mladší publikum potěší slovenské synth-punkové duo Berlin Manson, pop-rockový zpěvák Simon Opp nebo textařka a písničkářka Kvietah.

Dále vystoupí například Lenka Dusilová s hostem Davidem Kollerem, zahrají set, který vznikl k oslavě zpěvaččiných padesátých narozenin. Chybět nebude ani hudebník a diskžokej Ventolin či slovenský rapper Gleb. O zábavu se postará šestičlenná cirkusová rodinka Circus Brothers s hudbou inspirovanou tradiční balkánskou dechovkou a bejbypanková kapela Kašpárek v rohlíku.

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Vedle hudby se návštěvníci mohou těšit na debaty, stand-up comedy, projekce či performance. Zároveň se uskuteční vyhlášení soutěže kapel Planetrox, jejíž vítěz pak vystoupí na kanadském festivalu Envol et Macadam. Více informací k programu je na stránkách festivalu.

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Rock for People letos získal cenu za pořádání hudebních festivalů European Festival Awards za rok 2025. Zvítězil v kategorii The Event Safety Award za bezpečnost festivalu.

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