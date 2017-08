Začíná Hip Hop Kemp. Největší hvězdou největšího žánrového festivalu je raper a aktivista Common

před 5 minutami

Největší hvězdou letošího Hip Hop Kempu, který se uskuteční od 17. do 19. srpna na letišti v Hradci Králové, je raper Common. Kromě hudby se věnuje i herectví a angažuje se v boji za práva zvířat, podporuje nemocné HIV a menšiny.

Večírkem pro nedočkavé začne ve středu 16. srpna největší hiphopový festival Hip Hop Kemp, na který pravidelně přijíždí okolo dvaceti tisícovek návštěvníků. Hlavní program proběhne od 17. do 19. srpna na letišti v Hradci Králové.

Největší lákadlem letošního programu je americký raper, herec a aktivista Common. "Před šestnácti lety jsme neměli tu drzost byť jen snít, že by se to mohlo povést. V roce 2017 je to realita a Common přijíždí," říká dramaturg akce David Maryško.

Pětačtyřicetiletý Common (vlastním jménem Lonnie Rashied Lynn Jr.) vydal jedenáct alb, třikrát získal Grammy, spolupracoval s Erykou Badu, Kanye Westem nebo Johnem Legendem, s nímž nazpíval píseň Glory z angažovaného filmu Selma. Získal za ni Zlatý Globus i Oscara. Ve třiceti snímcích také sám hrál.

Mezi další hvězd patří i mladý Masego, jehož popularita raketově stoupá. V žilách mu koluje jamajská krev, kombinuje trap, house a jazz a řada lidí o něm mluví jako o kombinaci Michaela Jacksona, Pharrella Williamse a Jamieho Foxxe.

Z československých jmen nebudou chybět Vladimir 518, Marpo, H16, Prago Union, Paulie Garand & Kenny Rough, Supa & Jožiš Bangerer a Pio Squad. Celkem na Hip Hop Kempu vystoupí na osmi pódiích 500 účinkujících.