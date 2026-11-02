Začíná festival Prague Sounds. Vystoupí Brooklyn Rider či jazzová hvězda Joyová

Koncert newyorského smyčcového kvarteta Brooklyn Rider v galerii digitálního umění Signal Space hudbou Philipa Glasse zahájí v pondělí 30. ročník festivalu Prague Sounds. Uvede program Temples of Resonance, výběr smyčcových kvartetů Glasse, v multimediálním formátu připraveném speciálně pro Prague Sounds s vizuály od studia Lunchmeat. Festival do 22. listopadu nabídne v Praze 11 koncertů.
Ve třetím roce projektu Choice, v němž program sestavují samotní umělci, se kurátorské role ujme 5. listopadu v La Fabrice Ondřej Pivec. Dá šanci mladým českým talentům zahrát si během spontánního jam session. V rámci svého večera představí domácímu publiku také Shabaku Hutchingse, jednoho z nejinovativnějších hudebníků současné jazzové scény.
Po 14 letech se na festival 10. listopadu vrátí japonská pianistka a skladatelka Hiromi Ueharová. Do Lucerny přijede v sestavě s bubeníkem Simonem Phillipsem a baskytaristou Jamesem Genusem. Publikum v kostele U Salvátora zažije 11. listopadu festivalovou premiéru první spolupráce Lenky Dusilové a varhanice Katty. Jejich společný projekt odkazuje k ambientní hudbě, noisu, elektronice i tvorbě avantgardních skladatelů.
V české premiéře přijede 12. listopadu do La Fabriky jedna z nejzajímavějších skladatelek současné hudby Anna Meredithová, která propojuje klasickou hudbu, art pop, elektroniku i experimentální rock. Další premiérou bude 16. listopadu vystoupení, v němž se v Lucerna Music Baru představí britský rapper Kojey Radical.
Vokální ansámbl Paul Hillier & Theatre of Voices se vrátí 18. listopadu na Prague Sounds do Divadla X10 s programem, ve kterém zahraje nové skladby dvou současných amerických skladatelů Michaela Gordona a Julie Wolfeové.
Vyvrcholením 30. ročníku Prague Sounds bude slavnostní čtyřdenní rezidence v Rudolfinu, kde 19. listopadu vzdají hold legendárnímu skladateli Stevu Reichovi k jeho 90. narozeninám úspěšní umělci z festivalové historie - Mivos Quartet, členové tělesa Brandt Brauer Frick a český Agon Orchestra. Držitelka šesti cen Grammy, šestadvacetiletá americká jazzová zpěvačka Samara Joyová, se na festivalu představí 20. listopadu. O den později v Rudolfinu zazní současná elektronická hudba bez akustických nástrojů Maxe Coopera doprovázená projekcemi a videomappingem.
Prague Sounds završí 22. listopadu opět v Rudolfinu hvězda sitáru Anouška Šankarová, která zahraje orchestrální provedení své ceněné trilogie Chapters za doprovodu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. V průběhu festivalu od 15. do 22. listopadu připomene 30 let Prague Sounds výstava v Leica Gallery fotografky Petry Hajské a fotografů Jaroslava Brabce, Romana France a Daniela Vrabce.
Weby České televize měly od nedělního večera výpadek, může za to planý požární poplach
Webové služby České televize měly od nedělního večera do pondělního rána výpadek. Souvisel s planým poplachem požární signalizace. V současnosti služby už fungují. Česká televize to oznámila na síti X.
Policie na galerii Sněmovny zasáhla přiměřeně. Výzva k pokleknutí ale nutná nebyla
Při incidentu na galerii Sněmovny při jednání o zrušení mediálních poplatků postupovali zasahující policisté oprávněně a přiměřeně, a to i při použití donucovacích prostředků. Po prošetření zásahu to v pondělí v tiskové zprávě uvedla ochranná služba. Za nepřiměřený označila pokyn k pokleknutí demonstrantů, podle ní byl ale motivován snahou zajistit bezpečnost jak policistů, tak dalších přítomných.
V bulharských prezidentských volbách zvítězila úřadující hlava státu Jotovová
Úřadující hlava státu Ilijana Jotovová zvítězila v nedělním druhém kole prezidentských voleb v Bulharsku. Získala 57,6 procenta hlasů, vyplývá z v pondělí zveřejněných úplných výsledků ústřední volební komise. K volbám přišla méně než čtvrtina voličů.
ŽIVĚ Ukrajinci zasáhli další nepřátelskou rafinérii. Rusové udeřili v Oděse
Ukrajinské síly v noci na pondělí zasáhly ropné zařízení v ruské Samarské oblasti, napsal server The Kyiv Independent s odkazem na zdroje, které monitorují průběh války. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v noci útočilo na objekty přístavní infrastruktury v Oděské oblasti na Ukrajině.
Když to nevyfotím, tak to zmizí. Česká televize uvede dokument o Karlu Cudlínovi
Fotograf Karel Cudlín fotil žižkovské hospody a pavlačové domy, první dny svobody i odcházející sovětské tanky. Fotil pohřby na Ukrajině i obyvatele Jeruzaléma, Václava Havla, dalajlamu i lidi, jejichž jména neznal. A nikdy nepřestal. Dokument režisérky Báry Kopecké Karel Cudlín: Když to nevyfotím, tak to zmizí uvede ČT art 4. listopadu ve 20:15 a dostupný bude také v iVysílání.