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Hudba

Začíná festival Prague Sounds. Vystoupí Brooklyn Rider či jazzová hvězda Joyová

ČTK
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Koncert newyorského smyčcového kvarteta Brooklyn Rider v galerii digitálního umění Signal Space hudbou Philipa Glasse zahájí v pondělí 30. ročník festivalu Prague Sounds. Uvede program Temples of Resonance, výběr smyčcových kvartetů Glasse, v multimediálním formátu připraveném speciálně pro Prague Sounds s vizuály od studia Lunchmeat. Festival do 22. listopadu nabídne v Praze 11 koncertů.

Inovativní americké smyčcové kvarteto Brooklyn Rider tvoří houslisté Johnny Gandelsman a Colin Jacobsen, violista Nicholas Cords a violoncellista Michael Nicolas. Soubor je uznáván pro svůj odvážný přístup k repertoáru, zaměřený na současná díla a spolupráci mimo tradiční klasický žánr.
Inovativní americké smyčcové kvarteto Brooklyn Rider tvoří houslisté Johnny Gandelsman a Colin Jacobsen, violista Nicholas Cords a violoncellista Michael Nicolas. Soubor je uznáván pro svůj odvážný přístup k repertoáru, zaměřený na současná díla a spolupráci mimo tradiční klasický žánr. Foto: Prague Sounds
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Ve třetím roce projektu Choice, v němž program sestavují samotní umělci, se kurátorské role ujme 5. listopadu v La Fabrice Ondřej Pivec. Dá šanci mladým českým talentům zahrát si během spontánního jam session. V rámci svého večera představí domácímu publiku také Shabaku Hutchingse, jednoho z nejinovativnějších hudebníků současné jazzové scény.

Po 14 letech se na festival 10. listopadu vrátí japonská pianistka a skladatelka Hiromi Ueharová. Do Lucerny přijede v sestavě s bubeníkem Simonem Phillipsem a baskytaristou Jamesem Genusem. Publikum v kostele U Salvátora zažije 11. listopadu festivalovou premiéru první spolupráce Lenky Dusilové a varhanice Katty. Jejich společný projekt odkazuje k ambientní hudbě, noisu, elektronice i tvorbě avantgardních skladatelů.

V české premiéře přijede 12. listopadu do La Fabriky jedna z nejzajímavějších skladatelek současné hudby Anna Meredithová, která propojuje klasickou hudbu, art pop, elektroniku i experimentální rock. Další premiérou bude 16. listopadu vystoupení, v němž se v Lucerna Music Baru představí britský rapper Kojey Radical.

Vokální ansámbl Paul Hillier & Theatre of Voices se vrátí 18. listopadu na Prague Sounds do Divadla X10 s programem, ve kterém zahraje nové skladby dvou současných amerických skladatelů Michaela Gordona a Julie Wolfeové.

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Vyvrcholením 30. ročníku Prague Sounds bude slavnostní čtyřdenní rezidence v Rudolfinu, kde 19. listopadu vzdají hold legendárnímu skladateli Stevu Reichovi k jeho 90. narozeninám úspěšní umělci z festivalové historie - Mivos Quartet, členové tělesa Brandt Brauer Frick a český Agon Orchestra. Držitelka šesti cen Grammy, šestadvacetiletá americká jazzová zpěvačka Samara Joyová, se na festivalu představí 20. listopadu. O den později v Rudolfinu zazní současná elektronická hudba bez akustických nástrojů Maxe Coopera doprovázená projekcemi a videomappingem.

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Prague Sounds završí 22. listopadu opět v Rudolfinu hvězda sitáru Anouška Šankarová, která zahraje orchestrální provedení své ceněné trilogie Chapters za doprovodu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. V průběhu festivalu od 15. do 22. listopadu připomene 30 let Prague Sounds výstava v Leica Gallery fotografky Petry Hajské a fotografů Jaroslava Brabce, Romana France a Daniela Vrabce.

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