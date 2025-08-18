V kuchyni i bývalém výklopníku uhlí. Festival Ostravské dny nabízí nekonvenční hudbu

Letos od 21. do 30. srpna festival láká k návštěvě bývalého výklopníku uhlí přestavěného na kreativní centrum Futureum a velkorysých prostor Národního zemědělského muzea. Oba objekty se nacházejí v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Zde se uskuteční zahajovací koncert, který nabídne nejaktuálnější díla českých i zahraničních autorů, včetně site-specific skladeb a kompozic s intonarumori - hlukovými nástroji, nebo Minimaraton elektronické hudby.
Tradiční festivalový maraton Dlouhá noc, představující převážně hudbu 21. století, pozve do kuchyně bývalého komplexu Hotelu Palace v centru města. Další festivalové večery se odehrají v Trojhalí Karolina nebo Dolní oblasti Vítkovice. Práce s geniem loci a snaha slyšet hudbu jinak patří ke konstantám festivalu, který pracuje s jedinečným prostředím dříve ocelové Ostravy.
Často ve světové premiéře v těchto místech zazní skladby autorů a autorek, jako jsou Bernhard Lang, Lisa Streich, Christopher Butterfield, Alex Mincek, Slavomír Hořínka, Petr Bakla, Jakub Rataj nebo Miroslav Tóth v podání předních ansámblů i sólistů. Vedle ONO - Ostrava New Orchestra a členů Ostravské bandy vystoupí například Mivos Quartet, saxofonové kvarteto Quasar nebo rezidenční sbor Canticum Ostrava pod vedením Jurije Galatenka.
Ostravské dny cíleně vyhledávají prostory, které umožňují uvádět skladby s netradičním obsazením, specifickými nároky na akustiku či technická řešení, nebo díla, která by v běžném koncertním provozu zůstávala na okraji. Průmyslové haly a okupace míst, která sloužila k naprosto nekoncertním účelům, nejsou jen alternativou ke klasickým sálům, ale často i předpokladem pro vznik dramaturgií, které by jinde nebylo možné realizovat.