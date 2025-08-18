Hudba

V kuchyni i bývalém výklopníku uhlí. Festival Ostravské dny nabízí nekonvenční hudbu

Za čtvrtstoletí svého trvání se festival Ostravské dny etabloval jako akce s důrazem na soudobou, avantgardní a experimentální klasickou hudbu. Zaměřuje se na orchestrální tvorbu a velkorysé formáty, k jejichž prezentaci využívá atmosféru netradičních míst a postindustriální Ostravy.
Orchestr Ostravská banda byl založen Petrem Kotíkem v roce 2005. Členy jsou mladí instrumentalisté z Evropy a USA, kteří se zaměřují na interpretaci soudobé hudby.
Orchestr Ostravská banda byl založen Petrem Kotíkem v roce 2005. Členy jsou mladí instrumentalisté z Evropy a USA, kteří se zaměřují na interpretaci soudobé hudby. | Foto: Festival Ostravské dny

Letos od 21. do 30. srpna festival láká k návštěvě bývalého výklopníku uhlí přestavěného na kreativní centrum Futureum a velkorysých prostor Národního zemědělského muzea. Oba objekty se nacházejí v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Zde se uskuteční zahajovací koncert, který nabídne nejaktuálnější díla českých i zahraničních autorů, včetně site-specific skladeb a kompozic s intonarumori - hlukovými nástroji, nebo Minimaraton elektronické hudby.

Tradiční festivalový maraton Dlouhá noc, představující převážně hudbu 21. století, pozve do kuchyně bývalého komplexu Hotelu Palace v centru města. Další festivalové večery se odehrají v Trojhalí Karolina nebo Dolní oblasti Vítkovice. Práce s geniem loci a snaha slyšet hudbu jinak patří ke konstantám festivalu, který pracuje s jedinečným prostředím dříve ocelové Ostravy.

Ensemble of Futurist Noise Intoners (EFNI) se zabývá hudbou založenou na futuristických hlučných nástrojích zvaných intonarumori.
Ensemble of Futurist Noise Intoners (EFNI) se zabývá hudbou založenou na futuristických hlučných nástrojích zvaných intonarumori. | Foto: Festival Ostravské dny

Často ve světové premiéře v těchto místech zazní skladby autorů a autorek, jako jsou Bernhard Lang, Lisa Streich, Christopher Butterfield, Alex Mincek, Slavomír Hořínka, Petr Bakla, Jakub Rataj nebo Miroslav Tóth v podání předních ansámblů i sólistů. Vedle ONO - Ostrava New Orchestra a členů Ostravské bandy vystoupí například Mivos Quartet, saxofonové kvarteto Quasar nebo rezidenční sbor Canticum Ostrava pod vedením Jurije Galatenka.

Ostravské dny cíleně vyhledávají prostory, které umožňují uvádět skladby s netradičním obsazením, specifickými nároky na akustiku či technická řešení, nebo díla, která by v běžném koncertním provozu zůstávala na okraji. Průmyslové haly a okupace míst, která sloužila k naprosto nekoncertním účelům, nejsou jen alternativou ke klasickým sálům, ale často i předpokladem pro vznik dramaturgií, které by jinde nebylo možné realizovat.

 
