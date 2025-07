Začíná Benátská!. Yo Yo Band oslaví výročí, Olympic převezme zlatou desku

V libereckém Vesci na třech scénách ve čtvrtek odstartuje 31. ročník čtyřdenního hudebního festivalu Benátská!. Čtvrteční program nabídne převážně tuzemské interprety. Největší zahraniční hvězdou čtvrtečního večera bude Liz Mitchellová, která s třináctičlennou kapelou Boney M připomene disco hity 70. a 80. let jako Daddy Cool, Rivers of Babylon, Rasputin nebo Sunny.

Z českých hudebníků vystoupí skupiny Yo Yo Band a Olympic. Yo Yo Band oslaví 50 let na scéně a s předstihem 80. narozeniny svého frontmana Richarda Tesaříka, bude je mít 25. prosince. "Trošku mě to děsí, abych neoslavoval narozeniny předem, a pak to se mnou nebouchlo o zem, ale těším se na to. Hráli jsme na Benátské! už nejméně osmkrát a vždycky to bylo mňam," uvedl Tesařík, který patří spolu s Yo Yo Bandem k průkopníkům reggae a ska v Česku. Na kontě mají hity jako Karviná, Rybitví nebo Kladno.

První den nebude chybět ani Olympic, jehož současnou sestavu tvoří zakládající člen a frontman Petr Janda, baskytarista Milan Broum, bubeník Martin Vajgl a klávesista Pavel Březina. Posluchači se mohou těšit na známé písně jako Želva, Dej mi víc své lásky, Osmý den, Jasná zpráva, Okno mé lásky a další. Kapela však nežije pouze minulostí. Na Benátské! její členové převezmou zlatou desku za půlmilionový obrat při prodeji svého letošního studiového alba Bombarďák.

Čtvrteční program zaplní i písničkář Ivan Hlas a jeho Trio, které vytváří společně s kytaristou Norbi Kovácsem a violoncellistou Jaroslavem Olinem Nejezchlebou. Tradiční černé brýle, bílé košile, černé kravaty a hudební energii nabídne Laura a její tygři, kapela v čele s Karlem Šůchou, která přes 35 let hraje mix rocku, funku, jazzu a punku. Kapelou prošly významné osobnosti české hudební scény včetně Ilony Csákové nebo Daniela Nekonečného.

Program celé hudební akce do 27. července vyplní i další kapely. Jejich seznam je uveden na stránkách festivalu. Největší zahraniční hvězdou letošní Benátské! bude britské duo Eurythmics, které vystoupí v pátek. Dave Stewart, zakládající člen a hudební vizionář Eurythmics, přijede s novou hudební partnerkou Vanessou Amorosiovou. Původní zpěvačka Eurythmics Annie Lennoxová už dlouho nekoncertuje.

Loni se festival Benátská! konal po třicáté. Do veseckého areálu na něj přišlo 41 000 lidí, hlavními hvězdami byly zpěvačka Suzi Quatro a kapely Slade a Scooter.