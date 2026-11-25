Kariéru zpěvačky Anety Langerové odstartovalo vítězství v prvním ročníku pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar v červnu 2004. Jako jedna z mála účastníků této reality show postupem času neupadla v zapomnění. Naopak, svými naléhavými písněmi si vybudovala renomé jako osobitá zpěvačka a skladatelka. Ve čtvrtek 26. listopadu oslaví čtyřicáté narozeniny.
Majitelka zajímavě zabarveného hlasu zatím vydala pět studiových alb, a přestože není typickou popovou hvězdou, má na kontě i dva České slavíky nebo čtyři ceny Anděl.
Langerová působí nenápadně až plaše, přesto ale o sobě tvrdí, že dokáže být i tvrdohlavá a že má své "ďábly". "Já jsem spíše člověk, který by si chtěl sednout s kytarou a zpívat něžné písničky, ale mám v sobě i toho 'draka', který by chtěl na jevišti vystupovat s elektrickou kytarou," řekla před několika lety Aneta Langerová, mezi jejíž životní vzory patří zpěvačky Alanis Morissetteová a Edith Piaf. Novou desku sice už nějakou dobu nevydala, skládá ale dál. Před třemi roky třeba představila Píseň pro Olgu, která vznikla jako "vyznání Olze Havlové a jejímu hluboce lidskému poslání".
Pro sedmnáctiletou studentku obchodní akademie z Říčan, která se od mládí účastnila pěveckých soutěží (mimo jiné Do-Re-Mi nebo Rozjezdy pro hvězdy), znamenalo vítězství v premiérové SuperStar nejdůležitější krok v cestě za pěveckou kariérou. Finále tehdy sledovalo rekordních 3,34 milionu diváků. "Na SuperStar vzpomínám pozitivně, v mém životě mi to hodně pomohlo dostat se na pozici, kdy si můžu dělat hudbu podle svého a zpívat o tom, o čem jsem chtěla zpívat," uvedla k soutěži Aneta, která do té doby zpívala hlavně v posázavské kapele SPB (neboli Spolek přátel bigbítu).
Hudební publicisté Langerovou označili za jedinou účastnici SuperStar, která po vítězství natrvalo zaujala pevné místo na tuzemské hudební scéně. Jejího debutového alba Spousta andělů, které vyšlo ještě v roce 2004, se prodalo přes 100 000 kusů a její popularita vystřelila strmě vzhůru, v letech 2005 a 2006 dokonce triumfovala v anketě Český slavík mezi zpěvačkami. Druhé, melancholicky pojaté album Dotyk (2007) se stalo nejprodávanější deskou roku, uznáni si odnesla i za další album nazvané Jsem z roku 2009, které v sobě kombinuje prvky folku i tvrdšího rocku.
Se čtvrtým albem Na Radosti (2014) proměnila Aneta Langerová všechny čtyři nominace Akademie populární hudby Anděl; už v roce 2012 si po osmi letech opět odnesla Anděla pro zpěvačku roku. Zatím poslední deska Dvě slunce (2020) jí přinesla nominaci na Anděla v kategorii sólová interpretka roku, cenu nakonec získala Lenka Dusilová.
Že umí nejen zpívat, ale i tancovat, předvedla Langerová v roce 2010 v taneční soutěží StarDance. S tanečním partnerem Michalem Kurtišem se tehdy umístila na druhém místě. Zahrála si také ve filmu 8 hlav šílenství režisérky a scénáristky Marty Novákové z roku 2017.
V rozhovoru pro Ochranný svaz autorský v roce 2024 mluvila o tom, že nepatří zrovna k extrovertům, a tak je pro ni někdy těžké živit se jako zpěvačka. Dle svých slov se občas cítila až provinile, že se kvůli svému spíše introvertnímu založení některým typům akcí vyhýbala. Nakonec ale našla svůj vlastní přístup. „Pochopila jsem, že si v tomto ohledu nemám co vyčítat. Nemusíme se chovat všichni stejně, je v pořádku, když si každý najde to, co mu vyhovuje. Začala jsem naopak stavět na tom, jaká doopravdy jsem. V tom jsem našla ohromnou sílu.“
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