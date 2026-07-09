Z Kutné Hory na Štvanici. Festival Creepy Teepee mění adresu, ale charakter zůstává

Jedna z nejuznávanějších českých přehlídek alternativní hudby mění po šestnácti letech působiště. Festival Creepy Teepee se od 10. do 12. července poprvé uskuteční v Praze, kam kromě výrazných jmen současné světové scény přenese i svou charakteristickou komunitní atmosféru a nezávislého ducha.
Přestože se Creepy Teepee za šestnáct let vypracovalo mezi respektované evropské festivaly alternativní hudby, jeho organizátoři si stále zakládají na DIY přístupu, tedy na tom, že festival vzniká spíše „na koleni“ než jako profesionálně řízený projekt.
„Spousta lidí říká, že naše organizace působí neprofesionálně. My ale neděláme skoro žádné PR. Celé to stojí na doporučeních a především na Instagramu. Ten lehký chaos vlastně provází celý festival. Neumíme to dělat jinak a ani nechceme být uhlazený korporátní festival,“ říká jeden ze spoluorganizátorů festivalu, umělec Jakub Hošek. Za Creepy Teepee nestojí profesionální promotéři, ale umělci a lidé z nezávislé scény, tedy nadšenci, pro které organizace festivalu není obživou.
Dramaturgie festivalu dlouhodobě stojí na objevování nových talentů ještě před jejich světovým průlomem a na důrazu na současnou progresivní hudební scénu. „Návštěvníci očekávají, že program bude pořád stejně kvalitní. Dramaturgii stále děláme my, takže věříme, že rukopis zůstává stejný. Snažíme se prezentovat současné tendence v hudbě napříč žánry. V mém případě to znamená sledovat třeba i několik hodin denně, co se na scéně děje,“ přibližuje Hošek.
Nejde o lokaci, ale o komunitu
Letošní šestnáctý ročník se po letech přesouvá z Kutné Hory do Prahy. Změna podle organizátorů přináší výhody i nevýhody.
„Velkou výhodou Prahy je doprava a ubytování umělců i návštěvníků. V Kutné Hoře jsme naráželi na omezenou kapacitu ubytování. Na druhou stranu měla něco do sebe. Byla to izolace od velkoměsta. Lidé tam spolu strávili tři dny, neodjížděli domů a komunita byla mnohem intenzivnější,“ říká Hošek.
Právě komunita je podle něj jedním z hlavních důvodů, proč se lidé na Creepy Teepee vracejí. „Lidé se tam za těch šestnáct let našli jako přátelé, vznikaly tam vztahy, dokonce i manželství. Mnoho lidí se vrací hlavně kvůli tomu, že tam znovu potkají své kamarády,“ popisuje spoluorganizátor. „Ta komunita se podporuje, propojuje a šíří o festivalu informace sama. To je ta nejlepší reklama,“ uzavírá.
Festival, kde jsou muzikanti i v publiku
Podle Hoška tvoří významnou část návštěvníků samotní hudebníci. „Je zajímavé, že mezi návštěvníky je hodně samotných hudebníků. Odhadem dvacet procent lidí na festivalu samo hraje v kapelách nebo tvoří hudbu,“ připouští.
Na festival každoročně přijíždějí návštěvníci z celé Evropy i dalších kontinentů. Nejvíce jich tradičně dorazí z Německa, Rakouska a Velké Británie. Právě v Londýně si podle Hoška Creepy Teepee vybudovalo silnou pověst.
„Byli jsme v žebříčku britského deníku Guardian mezi nejlepšími festivaly světa a objevili jsme se i ve výběrech magazínu Pitchfork. To samozřejmě festivalu hodně pomohlo,“ dodává Hošek.
Hardcore i alternativní hip-hop
Letošní line-up namátkou nabídne norskou producentku Sassy 009, experimentálního rappera Joeyy, japonskou elektronickou formaci Violent Magic Orchestra, kanadskou hardcore úderku Truck Violence nebo hudební vystoupení Bimini, finalistky druhé řady reality show RuPaul's Drag Race UK.
Jedním z vrcholů programu bude také britsko-francouzská zpěvačka Lauren Auder. „Lauren Auder u nás hrála už v roce 2018 jako prakticky neznámá interpretka. Hrála odpoledne na venkovní scéně a mezitím se z ní stalo velké jméno, které dnes vystupuje v hlavních časech velkých festivalů,“ připomíná Hošek.
Fanouškům rapu doporučuje také amerického umělce vystupujícího pod jménem Joeyy. „Vrací se k nám po dvou letech. Je to velká hvězda a chtěl se vrátit i proto, že svůj vůbec první evropský koncert odehrál právě na Creepy Teepee. Letos navíc v celé Evropě vystoupí pouze u nás.“
Přestože festival hospodaří s omezeným rozpočtem, Hošek to nepovažuje za nevýhodu. „Nemáme peníze na velká komerční jména. A upřímně je ani nechceme. Kdo současnou hudební scénu sleduje, ví, že nejde o neznámé interprety, ale o jména, která jsou na menších i větších scénách pojmem.“
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