Z hospod do arén. Film o Chinaski se věnuje i smrti bubeníka a obměně kapely

Příznivci kapely Chinaski si 30 let její existence mohou připomenout novým filmovým dokumentem nazvaným Každej ví kulový. Hodinu a půl dlouhý snímek ukazuje, jak se sestava dostala z hospod do sportovních arén. Diváky nechává nahlédnout také do zákulisí.

Lídr formace Michal Malátný a kytarista František Táborský film představili tento čtvrtek, kina ho začnou promítat příští úterý 17. srpna. Členové skupiny se nevyhýbají ani nepříjemným tématům, kterými byla smrt bubeníka Pavla Grohmana nebo nedávná zásadní obměna sestavy. Dokument vznikal pět let, natočil ho Pavel Bohoněk.

"Některé věci máte za sebou a už jste se s nimi srovnal. Jak jsme o nich do filmu mluvili, tak jsem to znovu prožíval a znovu mě to trápilo, takže v jednu chvíli jsem měl pocit, že bychom to měli zastavit a nedělat to," říká Malátný.

"Jsou tam věci, které jsou intimní a interní, že by se s nimi nemělo chodit ven. Nakonec jsme to ale s panem režisérem obrousili a jsem šťastný, že jsme to dodělali," dodává zpěvák.

Podobné pocity měl při natáčení kytarista Táborský. "Místy bylo těžké na to vzpomínat, ale když už jsme si řekli, že to uděláme, tak ať je to co nejpravdivější. Bylo by zbabělé z toho něco vyhazovat. Nejtěžší byla vzpomínka na smrt Pavla Grohmana," myslí si. "Kdyby to nebylo upřímné, nemělo by to cenu dělat," dodává k tomu Malátný. Bubeník zahynul v červenci 2008 při dopravní nehodě na své motorce.

Film líčí historii kapely od začátků, kdy se ještě jmenovala Starý hadry. Diváci uvidí spoustu fotografií, nezveřejněných záběrů i raných nahrávek z té doby.

Dokument dále mapuje cestu Chinaski ke slávě i následné krizi. Před kamerou vystupují bývalí členové, a to včetně někdejšího saxofonisty, zpěváka a herce Petra Rejchrta, který popisuje, proč sestavu opustil.

Film Každej ví kulový začnou kina promítat 17. srpna. | Video: Chinaski

Výpovědi bývalých členů, které zhlédli až po dokončení filmu, jsou pro Malátného s Táborským osobně poučné, říkají.

"Třeba s Petrem Rejchrtem jsem se neviděl 20 let, my jsme se nepotkali, nemluvili spolu. Teď s odstupem, když to slyším, jak o tom mluví, tak si uvědomuji, jaké jsem dělal chyby a jak jsem se někdy choval blbě. V něčem mi to pomohlo, stejně jako výpovědi kluků, co před pár lety odešli z kapely," shrnuje Malátný.

Kariéru Chinaski ve filmu komentuje také několik známých osobností a novinářů. Na nahrávání prvního alba vzpomíná muzikant Petr Janda, lídr kapely Olympic, v jehož studiu skupina natáčela, nebo bubeník David Koller, který s Chinaski odjel turné po smrti Pavla Grohmana.

V humorné laděné scénce se mihne i spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana, herec a scénárista Zdeněk Svěrák.