Yungblud se svým festivalem poprvé míří do světa. Zastaví se jen v Hradci Králové

Multižánrový, cenově dostupný a inkluzivní festival Bludfest, za jehož vznikem stojí hudebník a držitel Grammy Yungblud, proběhne 27. června 2026 v moderním areálu Park 360 v Hradci Králové. „Myslím, že Česko je jedna z nejkrásnějších zemí na světě a má ty nejbláznivější fanoušky, takže mi přišlo správné sem festival v létě přivézt,“ říká o Bludfestu jeho zakladatel.
Jako hlavní hvězda se představí samotný Yungblud, po jehož boku vystoupí skotští rockeři a miláčci českého publika Biffy Clyro, psychedelické legendy Primal Scream a rozmanitý lineup doplní mnoho dalších.
Bludfest v Česku pořádá koncertní label RFP Concerts ve spolupráci s D Smack U Promotion. Vstupenky budou k dispozici na www.bludfest.com, kde je už nyní možné přihlásit se do předprodeje. Ten odstartuje ve čtvrtek 26. února v 10:00. Veřejný prodej vstupenek pak začne o den později v pátek 27. února v 11:00.
Přijedou i Palaye Royale nebo indie kapela LEAP
Letošní ročník bude zcela výjimečný. Bludfest se vůbec poprvé přesune mimo Velkou Británii a jediným letošním místem konání bude Česká republika. „Yungbluda a jeho energii jsme si zamilovali už na Rock for People 2024, kde předvedl neuvěřitelnou show. Když se nám naskytla možnost exkluzivně hostit jeho festival právě v Parku 360, věděli jsme, že do toho chceme jít,“ říká za RFP Concerts Luděk Motyčka.
Po hudebníkově rekordní trojnásobné nominaci na Grammy v rockových kategoriích, vítězství za Nejlepší rockové vystoupení a vydání druhé části alba Idols Pt. II zpěvák potvrdil, že právě Hradec Králové se stane startovním bodem celosvětové expanze festivalu. „Je šílené si uvědomit, že jsme před dvěma lety v Milton Keynes zasadili semínko, které teď zapustilo kořeny a rozšířilo se až do Česka. Potvrdilo to myšlenku, že je možné úplně všechno, když nikdy nepřijmete ne jako odpověď a máte komunitu, která vás bude následovat kamkoli. Opravdu si toho vážím a mám velké štěstí,“ dodává zpěvák.
Oznámený lineup přináší pestrou směs aktuálních jmen napříč žánry a přesně o tom Bludfest je. Fanoušci se mohou těšit na blýskavý indie-pop v podání Pale Waves, energickou show art-rockového tria Palaye Royale i syrový rap, který přiveze atlantský rapper Destroy Lonely. Program dále obohatí „Ouija Pop“ fenomenální Bambie Thug, stejně jako indie nálož londýnské kapely LEAP.
Po nedávné spolupráci s Lil Yachty se k sestavě přidává také výrazná osobnost alternativní scény Jesse Jo Stark. Sestavu dále doplňují vycházející hvězdy Nieve Ella a česká zpěvačka Pam Rabbit.
Bludfest je multižánrový hudební a lifestylový festival, který Yungblud inicioval jako alternativu k tradičním masovým akcím s důrazem na dostupnost, komunitu a autenticitu. Festival vznikl jako prostor pro propojení fanoušků, osobitou uměleckou atmosféru a široké spektrum hudebních žánrů za přijatelnou cenu vstupného, bez korporátního přístupu a nadměrného zdražování, které zpěvák často kritizuje. Organizátoři dávají prostor mezinárodním jménům a festivalovým zážitkům zaměřeným na mladé publikum a fanoušky alternativní živé hudby.
Více než 8 miliard streamů pro Yungbluda
Yungblud je jedním z nejvýraznějších hudebních hlasů své generace. Jeho hudba už nasbírala přes 8 miliard streamů a celosvětově se prodalo více než 3 miliony alb, což z něj dělá jednoho z nejúspěšnějších a zároveň nejautentičtějších britských umělců současnosti. Rodák z Yorkshiru a talentovaný multiinstrumentalista má na kontě už čtyři alba na prvním místě britské hitparády — Weird! (2020), Yungblud (2022), Idols (2025/2026) a One More Time (2025).
Kromě hudebních ocenění, jako jsou Grammy, MTV EMAs nebo O2 Silver Clef Award, zaujal i mimo pódia: jeho debutová kniha You Need to Exist se stala bestsellerem Sunday Times. Po vydání celovečerního dokumentu Yungblud. Are You Ready, Boy? (2025) dál inspiruje fanoušky po celém světě k tomu být sami sebou a nebát se odlišnosti.
