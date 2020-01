Colours budou zářit africkou hudbou. Přijedou Youssou N'Dour a Fatoumata Diawara

Festival Colours of Ostrava také letos představí několik významných interpretů etnické hudby, někdy označované zkratkou world music. Vystoupí například nekorunovaný král africké hudby Youssou N'Dour ze Senegalu či expresivní zpěvačku Fatoumata Diawara narozená na Pobřeží slonoviny. Festival se uskuteční od 15. do 18. července v industriálním areálu Dolních Vítkovic.

Podle pořadatelů v letošním programu dostane africká hudba značný prostor, a to v nejrůznějších podobách. "Od roztančeného afropopu přes futuristický elektro-punk, experimentální afro-dub, soul a hiphop až po městský styl mbalax," vypočítává mluvčí festivalu Jiří Sedlák.

Vystoupí také skupina Kokoko! ze slumů konžské Kinshasy, psychedelická londýnsko-gambijská kapela Fofoulah a rapující zpěvačka Muthoni Drummer Queen z Keni.

"V barevné mozaice Colours vždy nejvíc září africká hudba, tím je náš festival i v zahraničí proslulý," vysvětluje ředitelka festivalu Zlata Holušová. Podle ní je Afrika mocnou dárkyní hudby, která ačkoli těží z dávné minulosti, udržuje krok s tempem doby.

"Taneční rytmy přitom tamější hudebníci spojují s nadčasovým poselstvím, že je v našem společném zájmu stát při sobě a nezáleží na tom, odkud pocházíme, protože cíl máme všichni stejný. Pokusit se změnit svět k lepšímu," doplňuje Holušová, jejíž festival začínal právě orientovaný na etnickou hudbu. Ještě předtím v 90. letech pořádala zpočátku komorní akci zvanou Dolnolhotský buben.

Bourání předsudků

O snaze změnit svět k lepšímu dlouhodobě zpívá asi nejznámější velikán současné africké hudby Youssou N'Dour ze Senegalu.

"Podpořený kapelou Le Super Étoile de Dakar dokáže odehrát nezapomenutelné energické koncerty. Dějiny moderní africké hudby stojí a padají s šedesátiletým úchvatným zpěvákem. Zboural spoustu přežívajících předsudků a ukázal její neomezené možnosti," dodává dramaturg festivalu Jiří Moravčík, přední český odborník na world music.

Youssou N'Dour vyrůstal v Dakaru, jeho matka pochází z rodu griotů, tedy hudebníků-vyprávěčů, kteří v západní Africe navíc plnili roli historiků. V 70. letech minulého století byl Dakar tavícím kotlíkem stylů, v němž převládala hudba z Kuby. N'Dourovi se tehdy podařilo vytvořit moderní, výrazně senegalský hudební styl.

"Světovému publiku se představil v 80. letech, když na turné Amnesty International vystupoval společně se Stingem, Peterem Gabrielem a Bruce Springsteenem," napsal v Hospodářských novinách Petr Dorůžka, další dlouhodobý český propagátor world music.

Podle něj N'Dour natáčí hlavně ve svém rodném jazyce wolof, písně v angličtině či francouzštině jsou v menšině.

Za zpěvákův největší talent je považována barva jeho hlasu. "Zní stejně ohnivě v pomalých baladách jako v ostře rytmických skladbách, je ohebný, expresivní a představuje vyvážené spojení síly, jemnosti a pokory," vypočítává Dorůžka.

Youssou N'Dour komerčně zabodoval duetem 7 Seconds se zpěvačkou Neneh Cherry. | Video: Columbia Records

Žena mnoha talentů

Fatoumata Diawara, další host letošních Colours, debutovala roku 2011 deskou Fatou, která se hned umístila v prestižní anketě britského měsíčníku fRoots a dostala se do evropských rádií world music.

Diawara je žena mnoha talentů. Narodila se malijským rodičům na Pobřeží slonoviny, kde její otec vedl taneční soubor. Když se později zalekl, že by dceru komediantský život mohl pohltit, odeslal ji do Bamaka k tetičce. Ta byla ovšem herečka, a když šestnáctiletou dívku vzala na zkoušku, všiml si jí režisér, Diawara odešla ze školy a dala se na hereckou dráhu.

Rodiče naléhali, aby se usadila a provdala. V Mali jsou neprovdané ženy považovány za nesvéprávné. "Když ale dostala nabídku na novou roli, tajně nasedla do letadla směr Paříž," popsal její osud Petr Dorůžka.

Fatoumata Diawara zpívá skladbu Nterini z alba Fenfo. | Video: Colorsxstudios

Mezi již dříve oznámenými jmény 19. ročníku Colours of Ostrava jsou dále Twenty One Pilots, The Lumineers, Sigrid, Wardruna, Tones and I, Meute, The Hatters a Bazzookas.

Program na 24 venkovních i krytých scénách nabídne přes 450 položek. Vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel dojde na diskuse mezinárodního fóra Meltingpot, divadla, workshopy, filmy nebo výtvarné instalace.