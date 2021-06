Wow, venku je to brutální. Osmnáctiletá Olivia Rodrigo je nová hvězda světového popu

Olivia Rodrigo přepsala rekordy debutovým singlem Drivers License a stala se novou hvězdou populární hudby. Na nevídaný úspěch rychle navázala albem Sour, překvapivě dospělým debutem o utrpení nedospělosti. Její triumf symbolicky završuje virtuální prožívání hudby, Rodrigo dobyla svět bez jediného koncertu.

Na začátku roku pobláznila showbyznys dramatickou klavírní baladou o chlapci, který ji opustil pro jinou, a čerstvém řidičském průkazu. S tím už ale může vozit leda tak sama sebe. Po mimořádném úspěchu a necelých šesti měsících nyní Olivia Rodrigo vydala debutové album. Otevírají ho zasněné smyčce a po pár vteřinách výkřik "chci, aby to byl tak trochu bordel" rozezní primitivní kytarový riff.

"Sedmnáct už nemůžu vystát, kde je sakra můj teenage sen?" vzteká se Rodrigo v úvodní písni Brutal, do jejíhož názvu vepsala svůj dojem ze světa. Do záměrně neučesaných kytar zpívá o emocích, které se v ní perou jako šaty v pračce nastavené na ždímání. "Jestli mi ještě jednou někdo řekne 'Užívej si své mládí', začnu řvát," nemůže vystát, jak populární kultura idealizuje dospívání.

Na konci každého refrénu si pak odfrkne: "Bože, tam venku je to brutální." Je to překvapivý začátek debutu osmnáctileté divy, ale jen na první poslech. Dospívání je přece vzpoura.

Novinkou Sour prostupuje hořkost dospívání, rozehrává dramata s ním spojená. Lidé na prahu dospělosti prožívají mnoho věcí poprvé a jiskrněji. Uvědomují si všechny nespravedlnosti světa, nemohou s nimi ale nic dělat. K diskusi je nikdo nezve, k volbám často ještě pár let nemůžou. Všechna tahle naštvanost, ryzí rebelie a intenzivní pocit zrady jsou zřejmé z úvodní skladby i celé nahrávky.

Ta zní povětšinou něžněji a její úspěch se skládá z několika faktorů. Jedním z nich jsou mladistvé romance, o které posluchače v posledním roce částečně připravil covid-19, s Olivií Rodrigo je ale opět mohou okázale prožívat. V době izolace se i láska přesunula do on-line prostoru či fantazií. A těch je na Sour požehnaně.

Absolutní digitalizace

O některých hvězdách se říká, že se zrodily takřka přes noc, Olivii Rodrigo to ve skutečnosti trvalo noci tři. Když 8. ledna vydala singl Drivers License, byla "jen" jednou z hlavních postav seriálu dětského kanálu Disney+. Jenže píseň už 11. ledna strhla rekord denní poslechovosti v kategorii mimo sváteční, respektive vánoční skladby na Spotify, když zaznamenala více než 15 milionů přehrání.

Následovalo první místo na Apple Music a dalších streamovacích platformách, na vrcholu americké i světové hitparády Billboard se nakonec singl držel osm týdnů v řadě. Na debut jsou taková čísla neuvěřitelná a stále rostou. Na serveru YouTube se počet zhlédnutí Drivers License blíží čtvrtmiliardě, o největším hitu roku je tak už pravděpodobně rozhodnuto.

Hit Drivers Licence má jen na YouTube přes 237 milionů zhlédnutí. | Video: Universal Music

Rodrigo naskočila do rychlíku hudebního showbyznysu v době, kdy přibližně rok po paralýze covidem-19 začal znovu nabírat rychlost. Její triumf lze vidět také jako dovršení procesu, během nějž se muzika a její prožívání přesunuly za obrazovky počítačů a mobilních telefonů. Olivia Rodrigo se stala globální hvězdou, aniž by odehrála jediný koncert, o turné ani nemluvě.

Účast v prestižních televizních pořadech nebo vystoupení na cenách Brit Awards přišly až po úspěchu ve virtuálním prostoru. Singl Drivers License žije vlastním životem na TikToku, kde se dočkal nespočtu interpretací i remaků. Trendy na sociální síti pro mladé dokážou přitáhnout pozornost, instantní vstupenkou ke slávě ale nejsou. Uživatelé TikToku si písně málokdy spojují s konkrétními umělci. Hudbu berou jako produkt, s nímž mohou krátit čas, kulisu k blbnutí.

Stačí vzpomenout rapera Lil Nase X, jehož hybrid jižanského country a černošského trapu Old Town Road se protancoval TikTokem až do pozice jedné z nejhranějších písní roku 2019. Na úspěch virálního hitu ale dvaadvacetiletý raper zatím nedokázal navázat a svůj velký moment promrhal při práci na debutovém albu Montero, které by mělo vyjít v následujících měsících.

Desku Olivie Rodrigo chtěl label Geffen původně vydat jako EP, po úspěchu pilotního singlu ale formát rozšířil na plnohodnotné album. O to ostatně usilovala i zpěvačka, která chtěla předvést, že umí napsat víc než uslzené balady o nenaplněné lásce. Delší stopáž si vydupala navzdory době, v níž muzikanti nejraději přiživují svou slávu singly. Komplexní díla netáhnou, jednodušší je scrollovat náladotvornými playlisty jako zdí na Facebooku.

Sour obsahuje melodramatické balady, písně s náladou folku, moderní pop ozvláštněný rockovým odpichem i dramatickými předěly a konečně i ostřejší kusy, jež si pohrávají s estetikou pop punku nebo grunge. Rodrigo občas rychle frázuje, ne ale tak rychle, aby působila jako raperka. Přestože všechny písně pojednávají o nesnesitelném údělu dospívání, v celku jde o překvapivě dospělou nahrávku.

Obsese vším

Kytarový úvod není jen vzdorem vůči očekávání další popové primadony. Jde o vzpomínku na nakupování desek s matkou, učitelkou na střední škole se slabostí pro metal, punk a kytarovou alternativu 90. let minulého století. Sama Rodrigo pak zmiňuje fascinaci zpěvačkou Lorde, jejím největším vzorem je ale Taylor Swift. Její čtyři roky starou píseň New Year’s Day dokonce včlenila do své balady 1 Step Forward, 3 Steps Back a v bookletu svému idolu přiznala spoluautorství. Sama za klavírem ale připomíná spíš Reginu Spektor.

Sour zní, jako by do sebe Olivia Rodrigo nasákla veškerou hudbu posledního desetiletí a skrze ni propasírovala své momentální rozpoložení a příběhy o zklamané lásce. "Jsem posedlá všemi druhy hudby," říká v rozhovorech s entuziasmem typickým pro náctileté.

Další singl nazvaný Good 4 U zatím nasbíral 125 milionů zhlédnutí. | Video: Universal Music

Na konci února oslavila plnoletost a dostala řidičský průkaz, symbol, který ze své kariéry ještě chvíli asi nevymaže. Jako metafora funguje skvěle. V textu hitu Drivers License jezdí osamělá kolem domu svého milovaného, zatímco on si už nejspíš užívá s jinou. Zpěvačka má srdce na kusy, přitom ale sedí za volantem a pevně drží život v rukách. Kdykoliv může sešlápnout plyn a jet dál.

Spojení něžné dívky a automobilů je dalším z dílků skládačky úspěchu. Nejde přitom jen o promyšlenou stylizaci. "Řízení auta je jedna z mých nejoblíbenějších činností. Pokaždé když jsem ve stresu, sednu do auta, projíždím se bez cíle a poslouchám muziku," řekla magazínu Billboard.

V dubnu se na Instagramu pochlubila svojí první pokutou, když zapomněla přeparkovat při čištění ulic. Dostala i několik nabídek od automobilek, které zatoužily spojit svou značku s jejím úspěchem, na žádnou ale zatím nekývla.

Olivia Rodrigo pokračuje v trendu populární hudby, jejíž témata jsou stále niternější. Globální hvězdy v posledním desetiletí zpívají méně o velkém vzrušivém světě a nekonečných možnostech, které nám dává, a více o tom, jak všechen ten chaos působí na jednotlivce. Slavní muzikanti už nejsou nadpozemské bytosti typu Michaela Jacksona, nýbrž smrtelníci potýkající se se stejnými problémy jako jejich posluchači.

Symbolický zlom přišel s nedobrovolným přerodem Ariany Grande. Po teroristickém útoku při jejím koncertu zemřelo v Manchesteru 22. května 2017 třiadvacet lidí a jediným možným východiskem byly co nejupřímnější texty. Komerční úspěch zaznamenala už dříve, kritici ji ale začali brát vážně až po tragédii.

S barvitým líčením vnitřních démonů v roce 2018 ohromila Billie Eilish a bude zajímavé sledovat, kam se její tvorba ubere na albu Happier Than Ever, které vyjde 30. července. Rodrigo o sobě také pochybuje, zpívá o strachu i nejistotě. Její obrazy ale zdaleka nejsou tak drastické. Spíš než horor připomínají současnou interpretaci filmu Hříšný tanec.

Milostný trojúhelník v hitparádách

Rodrigo deklarovanou upřímnost rozepsala do takových detailů, že se internetem rozletěly spekulace, nakolik jsou její písně inspirované skutečností. V Drivers License zpívá o starší blondýně, před níž se vždy cítila nesvá, její herecký a nedávno i životní partner Joshua Bassett ji přitom opustil kvůli Sabrině Carpenter, zpěvačce a další herečce ze seriálu High School Musical: The Musical - The Series.

"Možná že jsi to tak nemyslela / Možná že 'blondýna' byl jen další rým," zpívá blonďatá Sabrina Carpenter v písni Skin, již fanoušci pochopili jako takzvaný diss track největšího hitu roku 2021. Aby toho nebylo málo, sám Bassett vydal singl Lie Lie Lie, tedy Lži, lži, lži.

Na internetu se tak rozehrál bizarní milostný trojúhelník hlavních postav seriálu, jehož představitelé si posílají vzkazy přes písně na čelných příčkách hitparád. Všichni zúčastnění osobní ladění skladeb popírají, od společnosti Disney+ by to ale byl mistrný tah.

Třetí singl z nové desky Deja vu, 109 milionů zhlédnutí. | Video: Universal Music

Právě v seriálu se poprvé blýskl skladatelský talent Olivie Rodrigo. Scenárista Tim Federle potřeboval píseň pro hlavní postavu Ninu, načež si všiml, že její představitelka zveřejňuje na Instagramu lo-fi skladby téměř deníkového charakteru. Když ji oslovil, Rodrigo mu za tři dny nesměle přinesla All I Want, klavírní baladu se smyčci a rockovým odpichem o tom, jak člověka zrazují druzí.

Premiéru měla ve čtvrté epizodě první řady, což není nijak exponovaná pozice, přesto je All I Want nejúspěšnější píseň seriálu, stal se z ní hit na TikToku a na začátku loňského roku se dostala do americké top 100. Především si ale díky ní Olivie Rodrigo všimlo vydavatelství Interscope. Zájem přiživil fakt, že píseň napsala sama.

Společnost Disney+ stvořila rozdílné popové hvězdy, ať už to byla provokatérka Miley Cyrus, Selena Gomez, nebo Demi Lovato. V pořadu Mickey Mouse Club ale začínali také Britney Spears nebo Justin Timberlake. Angažmá v seriálu pro děti sice automaticky neznamená úspěch v hitparádách, "neznámých" jmen je mnohem víc. Zkušenosti z showbyznysu se ale hodí.

Cit pro hit

Olivia Rodrigo patří mezi pragmatické děti Hollywoodu a už nyní v rozhovorech říká, že kdyby ve třiceti měla děti, bude spokojeně psát pro ostatní, protože skládání je pro ni důležitější než zpěv a show. Jsou to ale především písně, které z ní udělaly hvězdu roku. Nepíše nic zásadně objevného, za stylově rozkročeným albem je nicméně slyšet cosi jako rukopis, což se v osmnácti letech každému nepodaří.

Hvězdy stvořené TikTokem mají podobnou trvanlivost jako několikavteřinová videa, která uživatelé na populární síti vytvářejí a sledují. Olivia Rodrigo ale debutovým albem využila moment překvapení a na rozdíl od černošského kovboje Lil Nase X se udržela v sedle.

Neustálé plakání nad rozbitými vztahy je trochu jednotvárné a těžko osloví posluchače mimo cílovou skupinu. Jenže dospívající jsou v populární hudbě tradičně největším a nejvděčnějším publikem. Monotónní témata navíc vyvažuje hudební pestrost a dynamika.

Olivia Rodrigo umí napsat několik refrénů za sebou, takže píseň graduje, i když se zdá, že už není kam. A texty o neustálých zradách a zklamáních - často se sarkastickým podtónem - pak mohou být důvtipnou přípravkou na ten velký a dospělý svět.