31. 3. Kvido
Hudba

Vznikla petice za zachování dechovky v Českém rozhlase. Zatím má přes 500 podpisů

ČTK

Na jihu Čech vznikla petice za zachování dechové a lidové hudby na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Petici zahájila jihočeská hasičská dechovka Božejáci a přidávají se další kapely.

Dechové orchestry mají i svůj mezinárodní festival s názvem Kmochův Kolín. První ročník se konal roku 1962. Při hudebních vystoupeních, která trvají tři dny, obvykle účinkuje více než tisíc hudebníků.Foto: Profimedia
Petici během několika dní podpořilo více než 500 signatářů, informovala kapela v tiskové zprávě. Podle vedení Českého rozhlasu České Budějovice je dechová hudba stále ve vysílání, jen se v koncepci všech regionálních stanic vysílací čas snížil na jednu hodinu denně.

"To, že se ke stížnosti připojilo nejen mnoho občanů, ale také celá řada dalších kapel napříč republikou, jasně ukazuje, že se jedná o širší problém celé dechové scény," uvedl kapelník Božejáků Petr Randlík. Autoři petice zároveň poslali oficiální stížnost Radě Českého rozhlasu, kterou vedle nich podepsali také zástupci řady dalších významných dechových orchestrů a představitelů dechové hudby. Impulsem k sepsání petice bylo mimo jiné opětovné zkrácení pořadu Písničky pro radost na stanici Český rozhlas České Budějovice i rušení a úpravy vysílacích časů dalších pořadů tohoto typu.

"Rozhlas si udělal velký průzkum a z toho vyšlo, že prioritou pro posluchače je regionální zpravodajství, nikoliv písničky na přání. Díky tomu se na regionálních stanicích posiloval zpravodajsko-publicistický obsah a formovalo se schéma, aby bylo stejné jako na ostatních regionálních stanicích," řekl vedoucí programu Českého rozhlasu České Budějovice Martin Schuster. Dodal, že dechovka se stále vysílá jednu hodinu každý den a druhá hodina byla zrušena. Podle poslechovosti právě druhou hodinu už zájem posluchačů slábl.

Petice podle organizátorů zároveň připomíná, že Český rozhlas jako veřejnoprávní médium má sloužit všem skupinám obyvatel a zachovávat kulturní rozmanitost. Význam těchto pořadů je zásadní zejména pro seniory a další posluchače, pro které je rozhlas často jediným a nenahraditelným zdrojem hudby i kontaktu s kulturním děním.

Kapela Božejáci nyní připravuje další vlnu propagace petice s cílem oslovit širší veřejnost. Do její podpory se zapojují i další kapely. "Je pro nás důležité, že v tom nejsme sami. Podpora dalších kapel i posluchačů potvrzuje, že dechová hudba má v české společnosti stále pevné místo," dodal Randlík.

Trump rozšiřuje své jméno, chystá letiště i mrakodrap s knihovnou

Guvernér státu Florida Ron DeSantis v pondělí podepsal zákon o přejmenování letiště v Palm Beach po americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Návrh zákona o změně názvu v únoru schválili floridští zákonodárci. Trump v pondělí rovněž představil vizualizaci mrakodrapu v Miami, který má být sídlem jeho prezidentské knihovny. Píší o tom tiskové agentury.

Porodnost v Česku klesla na historické minimum, růst populace drží jen migrace

Loni se v Česku narodilo zhruba 77,6 tisíc dětí, což je nejméně v historii statistického zjišťování sahající do roku 1785. Porodnost v zemi klesá čtvrtým rokem po sobě. Počet obyvatel v minulém roce přesto vzrostl o zhruba 6300 na bezmála 10,916 milionu, přírůstek nicméně zajistila jen zahraniční migrace. Oznámil to v úterý Český statistický úřad.

