Vznikl dokument o Nohavicovi. Dotýká se i věcí, které má řada lidí zpěvákovi za zlé

Do českých a slovenských kin vstoupí celovečerní dokumentární film Jarek, který mapuje život a tvorbu dvaasedmdesátiletého písničkáře Jaromíra Nohavici. Premiéru bude mít 28. srpna. Novinářům to v pondělí řekl producent snímku Petr Šiška.

Nohavica během natáčení poprvé poskytl tvůrcům přístup do svého osobního života i k rozsáhlému soukromému archivu, který obsahuje dosud nezveřejněné záběry z řady domácích a zahraničních koncertů. Filmaři měli k dispozici přes 150 hodin archivních záběrů.

Točilo se celkem 1,5 roku ve 14 natáčecích dnech. Štáb Nohavicu přivedl na řadu míst spojených s jeho minulostí. "Natáčeli jsme například v Uherském Hradišti, kde jsem byl na vojně," řekl Nohavica. Natáčelo se i v psychiatrické léčebně či v bývalé vyšetřovně StB v Karviné.

Scenárista Marek Dohnal sdělil, že nápad v hlavě nosil několik let. "Myšlenka natočit film je starší. Jarka jsem zkoušel přesvědčit už v minulosti. V roce 2022 už to vypadalo, že se domluvíme," uvedl. "Odehrál jsem tisíce koncertů, napsal stovky písní. Najednou mi přišlo, že bych o tom chtěl natočit film," doplnil Nohavica. "Řekl jsem jim (štábu), točte, co chcete, ptejte se, na co chcete. Dnes můžu říct, že jsem jim zatleskal," řekl písničkář.

Režisérka Petra Všelichová, která má za sebou například dokumenty o Marii Rottrové či o Jaromíru Švejdíkovi, řekla, že se po přijetí práce setkala i s řadou negativních reakcí. "Lidi se ptali, jak to vůbec můžu dělat. Pak jsem si to srovnala v hlavě. Padesát procent lidí prostě Jaromíra nenávidí. Dalších padesát procent jej bezmezně miluje. To se nezmění," řekla s tím, že ve filmu se proto otevírají i témata, která má část společnosti zpěvákovi nejvíc za zlé. "I to tam je. Přinášíme prostě Jarkův pohled na všechny tyto věci," vysvětlila.

Šrámem na zpěvákově popularitě je jeho postoj ke spolupráci s komunistickou Státní bezpečností (StB) v 80. letech. Nohavica na své internetové stránce styky s StB připustil, vyloučil však, že by udával lidi. Podle tisku tajná policie na Nohavicu tvrdě tlačila a vydírala ho hrozbou vězení za pobuřování. Zpěvákovi také lidé například vyčítají, že si po napadení Ukrajiny Ruskem ponechal ocenění Puškinova medaile, které v roce 2018 osobně převzal od ruského prezidenta Vladimíra Putina. Hudebník pak ČTK řekl, že si ocenění ponechá, protože ho dostal "za písně, a ne za válčení". Události na Ukrajině označil za hrozné, válku odsoudil. Sám pak pomáhal několika uprchlým ukrajinským rodinám. Pořádal i benefiční koncerty na pomoc Ukrajině.

Nohavica v té souvislosti dnes také řekl, že názory lidí na něj se už nezmění. "Zůstane to tak dál. Ten film ale není opuštěný ostrov. Naopak vplouvá do našeho světa," vysvětlil.

Snímek bude mít ostravskou předpremiéru 26. srpna v ostravském Kině Luna. O den později jej uvidí diváci v Praze. V českých a slovenských kinech bude od 28. srpna. Zároveň jej hned od premiéry tvůrci poskytnou i všem pořadatelům letních projekcí pod širým nebem. Pak přijde na řadu streamovací společnost. Šiška předpokládá i uvedení v televizi. Tuto spolupráci ale ještě nemá uzavřenou. "U tohoto dokumentu si dáváme na čas. Rozhodnutí necháme až po uvedení filmu v kinech," řekl.