Co poslouchá půl miliardy lidí. V žebříčku Spotify jsou Harry Styles i český Calin

As It Was od Harryho Stylese se stalo nejposlouchanější písní roku na Spotify. Foto: Profimedia.cz | Video: Columbia Records

1. Harry Styles: As It Was

Spotify v rámci kampaně nazvané Wrapped každoročně zveřejňuje statistiky. Uživatelům ukazuje, kterým písním, umělcům, žánrům či podcastům letos dávali přednost.

Letní a nakonec také největší hit roku As It Was zazpíval Harry Styles, osmadvacetiletý někdejší člen chlapecké skupiny One Direction, i na vyprodaném červencovém koncertu v pražské O2 areně. Dle autorových slov skladba vypráví o proměně člověka, dospívání, posouvání se někam dál, ztrátě a osamocení.

Píseň, v jejímž videoklipu Styles účinkuje ve výrazném oblečení, kombinuje popové a rockové postupy s výrazným využitím syntezátoru v duchu kapel jako Depeche Mode nebo A-Ha. Z novějších může připomenout singl Blinding Lights od zpěváka The Weeknda. "Styles vyrostl nejen v úspěšného hudebníka, ale také v módní vzor a hlas citlivé sexuality," napsalo o něm letos Aktuálně.cz.

As It Was se 15 týdnů drželo v čele americké hitparády Billboard Hot 100, deset týdnů vedlo anglický žebříček. Kromě Spotify se tento týden stalo i nejhranější písní na konkurenční službě Deezer.

Jenom za téměř 1,6 miliardy přehrání na Spotify by měl Harry Styles se spoluautory dostat 1,5 milionu liber, v přepočtu 42,5 milionu korun. Na podobné částky se může těšit od jiných streamovacích platforem, počínaje YouTube a konče Amazonem nebo Applem, spočítala BBC.