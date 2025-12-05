Hudba

Kapely Vypsaná fixa a Kabát nebo šansoniérka Rozálie chystají turné na jaro

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Rockové skupiny Vypsaná fixa a Kabát nebo šansoniérka Rozálie Havelková vystupující pod svým křestním jménem oznámily termíny svých jarních turné.
Josef Vojtek z kapely Kabát, která nedávno obhájila prvenství v kategorii skupiny v anketě Český slavík.
Josef Vojtek z kapely Kabát, která nedávno obhájila prvenství v kategorii skupiny v anketě Český slavík. | Foto: Libor Fojtík

Rozálie vyjede na turné navazující na oceňované album Láska, hlína, rýč, které zahájí 19. února v plzeňském Kulturním domě Šeříkovka. Vypsaná fixa ke svému letošnímu turné Krása nesmírná tour přidala jarní část, kterou otevře 13. března v kladenském Black Road Cafe. Kapela Kabát se chystá na velké halové turné, na kterém odehraje 17 koncertů na území Česka a pět koncertů na Slovensku. Turné odstartuje 22. září v Chomutově.

Rozálie, která na sebe poprvé výrazně upozornila svým debutovým albem Korzetiér, přijede se svou koncertní show provázenou autentickými příběhy a ironickým humorem do 16 měst. "Na turné mě bude doprovázet moje krásná kapela, včetně dechové sekce. Písně tak zazní téměř ve stejném znění, jak je posluchači znají z nahrávek. Krom písní z alba Láska, hlína, rýč budeme hrát i starší písně z alba Korzetiér a hlavně se nemůžu dočkat, až naživo zahrajeme píseň Sen o růžích, singl, který vyšel letos na podzim," uvedla Rozálie.

První část turné Krása nesmírná tour zakončí Vypsaná fixa dvěma předvánočními večery v pražském Lucerna Music Baru 17. a 18. prosince. "Až na jediný koncert bylo všude předem vyprodáno. Nakonec jsme se rozhodli, že na jaře ještě pár koncertů přidáme a přivezeme nově nahraný vinyl Krása nesmírná, který vychází 6. prosince," sdělil zpěvák a kytarista Márdi, vlastním jménem Michal Mareda.

Skupina nyní nahrává nové album a připravuje svůj největší letní koncert, který se uskuteční 20. srpna v Areálu 7 v Praze. Právě na něm svoji novinku Vypsaná fixa pokřtí. Album vzniká ve studiu Propast Petra Jandy, který je zároveň hostem v jedné z písní.

Související

Točilo se tričky nad hlavou a zpíval se Ivan Trojan. Vypsaná fiXa slavila narozeniny

Vypsaná fiXa, Střelecký ostrov, 2024

Design turné skupiny Kabát se na jaře vrátí ke klasickému uspořádání, kdy pódium bude stát jako u většiny koncertů na kratší straně stadionů. Management skupiny oznámil, že cenu vstupenek drží na cenách z předchozích turné. Nabádá zájemce, aby nekupovali vstupenky mimo oficiální prodejce. Mohou být předražené nebo neplatné.

Skupina Kabát, která přes 35 let hraje stále ve stejné sestavě Josef Vojtek (zpěv), Ota Váňa (kytara), Radek Hurčík (bicí), Milan Špalek (baskytara a texty) a Tomáš Krulich (kytara), nedávno obhájila prvenství v kategorii skupiny v anketě Český slavík.

 
Mohlo by vás zajímat

Nenechte si ujít: Historické drama Potopa i charismatický violoncellista Hauser

Nenechte si ujít: Historické drama Potopa i charismatický violoncellista Hauser
Přehled

Může za to babička, říká nově vybraný ředitel prestižního festivalu Pražské jaro

Může za to babička, říká nově vybraný ředitel prestižního festivalu Pražské jaro
3:46

Ozzy už se 77. narozenin nedožil. Prince temnot trápilo několik nemocí najednou

Ozzy už se 77. narozenin nedožil. Prince temnot trápilo několik nemocí najednou

"Toto video je zlé a odporné.“ Carpenterová odsoudila Bílý dům za použití své písně

"Toto video je zlé a odporné.“ Carpenterová odsoudila Bílý dům za použití své písně
hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Rozálie Havelková Vypsaná fiXa kabát

Právě se děje

Aktualizováno před 22 minutami
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

ŽIVĚ
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 24 minutami
Student hrozil střelbou na ústecké univerzitě, zadržela ho policie

Student hrozil střelbou na ústecké univerzitě, zadržela ho policie

Na jeho hrozby upozornili dva spolužáci. Nikomu se nic nestalo. Uvedla to v pátek na svém webu televize CNN Prima News.
před 24 minutami
Od šikany k hlasu, který všichni milovali. Hezucký startoval rána napříč generacemi

Od šikany k hlasu, který všichni milovali. Hezucký startoval rána napříč generacemi

Hezucký zemřel ve věku 55 let po krátké těžké nemoci v pátek 5. prosince.
před 31 minutami
Hokejisté Liberce porazili i díky dvěma trefám Musila Třinec a jsou druzí

Hokejisté Liberce porazili i díky dvěma trefám Musila Třinec a jsou druzí

Hokejisté Liberce zvítězili ve 29. kole v Třinci 5:3 a Oceláře porazili v sezoně na třetí pokus poprvé. V tabulce se posunuli na druhé místo.
před 33 minutami
Unijní pokuta pro síť X je útok na americký lid, řekl ministr zahraničí

Unijní pokuta pro síť X je útok na americký lid, řekl ministr zahraničí

Šéf diplomacie to v pátek napsal právě na X, patřící americkému miliardáři Elonu Muskovi.
před 37 minutami
Pokud Češi postoupí, čekají je na MS atraktivní soupeři. Čelili by i domácímu Mexiku

Pokud Češi postoupí, čekají je na MS atraktivní soupeři. Čelili by i domácímu Mexiku

Pokud čeští fotbalisté postoupí z březnového play off na mistrovství světa, utkají se ve skupině A s Mexikem, Jihoafrickou republikou a Koreou.
před 40 minutami

„Něco takového jsem ještě nezažil“. Brutální výpověď dobrovolníka z Pokrovsku

„Něco takového jsem ještě nezažil“. Brutální výpověď dobrovolníka z Pokrovsku
5:08
Další zprávy