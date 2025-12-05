Kapely Vypsaná fixa a Kabát nebo šansoniérka Rozálie chystají turné na jaro

Rozálie vyjede na turné navazující na oceňované album Láska, hlína, rýč, které zahájí 19. února v plzeňském Kulturním domě Šeříkovka. Vypsaná fixa ke svému letošnímu turné Krása nesmírná tour přidala jarní část, kterou otevře 13. března v kladenském Black Road Cafe. Kapela Kabát se chystá na velké halové turné, na kterém odehraje 17 koncertů na území Česka a pět koncertů na Slovensku. Turné odstartuje 22. září v Chomutově.
Rozálie, která na sebe poprvé výrazně upozornila svým debutovým albem Korzetiér, přijede se svou koncertní show provázenou autentickými příběhy a ironickým humorem do 16 měst. "Na turné mě bude doprovázet moje krásná kapela, včetně dechové sekce. Písně tak zazní téměř ve stejném znění, jak je posluchači znají z nahrávek. Krom písní z alba Láska, hlína, rýč budeme hrát i starší písně z alba Korzetiér a hlavně se nemůžu dočkat, až naživo zahrajeme píseň Sen o růžích, singl, který vyšel letos na podzim," uvedla Rozálie.
První část turné Krása nesmírná tour zakončí Vypsaná fixa dvěma předvánočními večery v pražském Lucerna Music Baru 17. a 18. prosince. "Až na jediný koncert bylo všude předem vyprodáno. Nakonec jsme se rozhodli, že na jaře ještě pár koncertů přidáme a přivezeme nově nahraný vinyl Krása nesmírná, který vychází 6. prosince," sdělil zpěvák a kytarista Márdi, vlastním jménem Michal Mareda.
Skupina nyní nahrává nové album a připravuje svůj největší letní koncert, který se uskuteční 20. srpna v Areálu 7 v Praze. Právě na něm svoji novinku Vypsaná fixa pokřtí. Album vzniká ve studiu Propast Petra Jandy, který je zároveň hostem v jedné z písní.
Design turné skupiny Kabát se na jaře vrátí ke klasickému uspořádání, kdy pódium bude stát jako u většiny koncertů na kratší straně stadionů. Management skupiny oznámil, že cenu vstupenek drží na cenách z předchozích turné. Nabádá zájemce, aby nekupovali vstupenky mimo oficiální prodejce. Mohou být předražené nebo neplatné.
Skupina Kabát, která přes 35 let hraje stále ve stejné sestavě Josef Vojtek (zpěv), Ota Váňa (kytara), Radek Hurčík (bicí), Milan Špalek (baskytara a texty) a Tomáš Krulich (kytara), nedávno obhájila prvenství v kategorii skupiny v anketě Český slavík.