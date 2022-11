Vyprodáno bylo před měsícem. Na šumperský Blues Alive přijela Ana Popović

Čína odmítla, že by na území Spojených států provozovala "policejní stanice". Podle čínského velvyslanectví ve Washingtonu v zemi působí jen dobrovolnická střediska, která pomáhají krajanům v zahraničí. Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christopher Wray ve čtvrtek v Senátu řekl, že považuje informace o pracovištích čínské policie na území USA za znepokojivé, napsala agentura Reuters.

Čínské velvyslanectví ve Washingtonu uvedlo, že v USA nejsou čínští policisté. "USA by měly přestat vyvolávat nepodložený mediální humbuk ohledně této záležitosti," uvedl mluvčí zastupitelského úřadu. Dodal, že ve Spojených státech nejsou žádné čínské policejní stanice, působí v nich ale krajanská centra. "Ta pomáhají čínským občanům v zahraničí, kteří potřebují pomoc s přístupem na on-line platformu pro prodloužení řidičských průkazů a se zdravotními prohlídkami za tímto účelem," prohlásil mluvčí.

Ředitel FBI ve čtvrtek řekl v Senátu, že je velmi znepokojen zprávami o čínských policejních stanicích v USA. "Jsme si vědomi existence těchto stanic," uvedl Wray, aniž by dodal detaily o vyšetřování FBI. Podle něj je nehorázné, že by se čínská policie snažila působit v USA bez koordinace s americkými úřady. Něco takového podle něj představuje porušení státní suverenity. Na otázku jednoho senátora, zda taková pracoviště porušují zákony, Wray řekl, že to FBI stále prověřuje.