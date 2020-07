Vykoupej nás v krvi. Kanye West vydal singl o rasismu a víře

Aplaus i kritiku sklízí americký raper Kanye West po vydání nového singlu o rasismu a víře. Zveřejnil ho v úterý, den poté, co pogratuloval své ženě Kim Kardashianové k dosažení miliardového majetku.

Singl Wash Us In The Blood bude součástí Westova příštího alba. | Video: Kanye West