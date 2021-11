Vrcholí festival Blues Alive, šumperská nemocnice u vstupu zřídila testovací místo

Návštěva letošního ročníku největšího středoevropského bluesového festivalu Blues Alive v Šumperku začíná pro všechny kontrolou očkování nebo testu. Výjimky neexistují, kdo není očkovaný, může se otestovat přímo v místním Domě kultury. Testovací místo tam zřídila šumperská nemocnice. Šumpersko patří v aktuální vlně pandemie k nejhůře zasaženým.

V sále je letos méně lidí než v předpandemickém roce 2019. Loni se festival kvůli koronaviru nekonal. Atmosféra na místě však navzdory snížené kapacitě zůstává podobná jako dřív.

Někteří návštěvníci mají nasazené respirátory, další spoléhají na to, že kontroly při vstupu zajišťují bezpečnost akce. "Jsem rád, že se festival letos koná v podstatě v té podobě a rozsahu, na jaké jsme bývali zvyklí," říká návštěvník Pavel z Brna.

Páteční program v Domě kultury otevřela slovenská formace The Turtev Brothers. U publika pak bodovali třeba Poláci The Muddlers. Protože je letošní ročník věnovaný Bobu Dylanovi, zařadili Poláci i jeho skladby, konkrétně Like a Rolling Stone a Don't Think Twice, It's All Right.

Poprvé v pětadvacetileté historii Blues Alive také z pódia zazněl cimbál. Folklorní nástroj byl součástí početné české kapely Full Flavour Orchestra se zpěvákem Markem Hlavicou.

Festival za účasti amerických hvězd, špičkových evropských hudebníků a držitelů cen Blues Music Awards letos slaví 25. výročí. Začal ve čtvrtek, vyrcholí v sobotu. Zároveň už se prodávají vstupenky na příští rok.

O čtvrteční zahájení se postarala hvězda maďarské bluesové scény, hráč na foukací harmoniku Mátyás Pribojszki. Přivezl kapelu Jumping Matt & His Combo s kombinací klasického jump blues, swingu a rock'n'rollu.

Na program prvního dne organizátoři zařadili ještě koncert nizozemského kytaristy a zpěváka Hanse Theessinka, britského zpěváka Pata Fulgoniho, který se v Šumperku představil počtvrté, nebo vystoupení jednoho z nejžádanějších amerických bluesových pianistů Bruce Katze s britským zpěvákem Gilesem Robsonem.

První festivalový den završila klíčová formace chicagského blues posledních více než třiceti let Lil' Ed & The Blues Imperials.

Hvězdou pátečního večera pak byl harmonikář Rick Estrin s kapelou The Nightcats a další stěžejní osobnost chicagského blues, zpěvák a kytarista John Primer.

Pořadatelé dodatečně slaví i letošní osmdesátiny písničkáře Boba Dylana, a to prostřednictvím hostování jeho bývalého bubeníka Winstona Watsona nebo výstavy Mně se líbí Bob! mapující Dylanovu českou stopu. Na festivalu se konají také přednášky či kolokvia českých znalců Dylanova díla.