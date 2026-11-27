Českého slavíka v kategorii hudební skupina letos opět získala kapela Kabát. Pro severočeskou formaci je to 16. prvenství v této anketě popularity, v níž rozhodují hlasy fanoušků. Druhá skončila skupina Chinaski a bronzového slavíka si z pátečního slavnostního vyhlášení v pražském Foru Karlín odnesla kapela Mirai. Slavíka mezi zpěváky si odnesl Václav Noid Bárta a mezi zpěvačkami Ewa Farna.
Kategorii zpěvaček v anketě Český slavík letos počtvrté v řadě ovládla Ewa Farna. Druhá byla Lucie Bílá, bronzového slavíka má Monika Absolonová.
Farna, která letos třikrát zaplnila fotbalový stadion v Edenu, při předání ceny v pražském Foru Karlín uvedla, že letošní rok byl pro ni nejúspěšnější a zároveň nejneúspěšnější v životě. "Nikdy jsem neměla tolik důvodů k radosti a slavení a zároveň jsem nikdy tolik nebrečela," řekla zpěvačka, která tento rok vydala novou desku a také veřejně oznámila rozpad svého manželství.
Objevem roku se stala Charlotte Gott, dcera zpěváka Karla Gotta. Dalšími nominovanými byli zpěváci Thera a Slavíček a skupina Gufrau. V kategorii Hip Hop & Rap získal Českého slavíka znovu zpěvák Calin. V roce 2022 se stal v anketě objevem roku, ve všech následujících letech pak kategorii hiphopové a rapové hudby ovládl. Na druhém místě byla tento rok skupina ATMO music, třetí skončil Viktor Sheen.
Kabát, Calin ani Charlotte Gott si nemohli vítěznou trofej převzít osobně. Fanouškům a televizním divákům aspoň poděkovali prostřednictvím videopozdravu.
Populární skupina Kabát přes 35 let hraje stále ve stejné sestavě Josef Vojtek (zpěv), Ota Váňa (kytara), Radek Hurčík (bicí), Milan Špalek (baskytara a texty) a Tomáš Krulich (kytara). Kapela natočila v roce 1991 své první album Má ji motorovou. Letos na podzim kapela absolvovala halové Turné 2026, které obsahovalo 22 koncertů v Česku a na Slovensku. Na nich Kabát připomněl 20 let od alba a turné Corrida.
Za jeden z největších úspěchů skupiny se považuje koncert na pražském Vypichu v roce 2014, na který dorazilo přes 70.000 diváků. Zatím poslední album El Presidento vydal Kabát před čtyřmi roky.
Českého slavíka mezi zpěváky si odnesl Václav Noid Bárta. Obhájil tak své loňské nečekané vítězství. Na druhé příčce skončil Vojtěch Dyk, třetí byl Marek Ztracený, jehož skladba Obuj si mé boty se stala nejoblíbenější písničkou posluchačů Rádia Impuls.
V přímém přenosu televize Nova bude ještě vyhlášen absolutní vítěz ankety. Do síně slávy ankety Český slavík letos vstoupí Jan a František Nedvědovi, legendy české folkové a country hudby.
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