Rok přál intimním písničkovým deskám. Favoritem cen Vinyla je zpěvačka Margo

Pořadatelé devátého ročníku hudebních cen Vinyla dnes oznámili nominace ve třech kategoriích. V kategorii pro desku roku budou vybírat ze čtyř alb. Dvě nominace, na desku roku a objev roku, získala Aneta Martínková působící pod jménem Margo.

O vítězích Vinyly rozhodne sedmadvacetičlenná porota hlasováním ve druhém kole. Oznámeni budou 26. února v pražském Lucerna Music Baru.

Hudební novináři v kategorii Deska roku nominovali dvojici B4 za album Plastová okna, zpěvačku a producentku Margo za desku s dlouhým názvem First I Thought Everyone's Staring at Me but Then I Realized Nobody Cared - All the Creatures I Met Sitting on the Back Seat and How to Deal with What I've Learnt, dále Beatu Rakowskou vystupující pod jménem Palma s nahrávkou Starý duch a projekt Luboše Rezka nazvaný Rouilleux za desku Lycanthropic Sounds.

"Uplynulý rok přál intimně laděným písničkových deskám, které nápaditě překračují hranice žánrů," hodnotí jeden z koordinátorů ceny Pavel Uretšlégr. Na ocenění objev roku aspirují Margo, kapela Metastavy a pražské duo P/\ST.

V kategorii Počin roku byly nominovány aktivity klubu Punctum, album Wabi Experience a kompilace No~one Is an Island od audiovizuálního kolektivu BCAA.

Jako speciální host na slavnostním vyhlášení cen vystoupí patnáctičlenná kapela Zvíře jménem Podzim.

Video představuje letošní nominace na ceny Vinyla. | Video: Ceny Vinyla

"Samostatné plnohodnotné koncerty na místě odehrají také dvě z nominovaných kapel a tradičně pokřtěn bude i výroční vinyl s nominovanými projekty," doplňuje za koordinátory Tomáš Grombíř.

Hudební novináři letos udělili cenu Vinyla za desku roku kapele Povodí Ohře. Objevem roku se stal pražský producent Bílej kluk, počinem roku pak aktivity nezávislé komunitní platformy Zvuk.