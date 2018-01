Vídeň bude mít první šéfdirigentku. Marin Alsopová chce vytvářet příležitosti pro ženy

před 4 hodinami

Konzervativní svět klasické hudby ve Vídni, kde orchestry dlouho bývaly výhradně mužské, mezi sebe přijme první šéfdirigentku. V čele Rozhlasového symfonického orchestru ORF stane Marin Alsopová. Už byla první šéfdirigentkou předního amerického orchestru, jako první žena též vedla prestižní koncert Last Night of the Proms.

Američanka Marin Alsopová se stane historicky první šéfdirigentkou Rozhlasového symfonického orchestru ORF, tedy třetího nejznámějšího tělesa působícího ve Vídni. Ve funkci příští září nahradí sedmatřicetiletého Cornelia Meistera, který nastoupil roku 2010. Jedenašedesátiletá newyorská rodačka patří k nejúspěšnějším ženám ve světě klasické hudby. Navíc to není poprvé, kdy se jí dostává pocty, jaká dříve náležela jen mužům. Před pěti lety byla Alsopová první ženou, která kdy dirigovala závěrečný koncert Last Night of the Proms ve stoosmnáctileté historii slavného londýnského festivalu. Dosud Alsopová vedla tělesa v brazilském Sao Paulu, kde své působení ukončí příští rok, a také v americkém Baltimoru. Tam působí od roku 2007 a skončit by měla v sezoně 2020/2021. Když Alsopová v Baltimoru nastupovala, byla pro změnu první šéfdirigentkou v čele předního amerického tělesa. Nynější zisk postu ve Vídni dirigentčino renomé ještě posílí. Alsopová uvedla, že Vídeň považuje za domov klasické hudby. Ve své nové pozici chce mimo jiné přispět ke zviditelnění žen v klasické hudbě. "Je mi velkou ctí, že jsem první. Ale zároveň mě poněkud šokuje, že v tomto roce a století ještě stále existují místa, na něž dosud ženy nedosáhly," uvedla Alsopová. Vídeň je v tomto ohledu specifická, například slavná Vídeňská filharmonie mezi sebe první hudebnici přijala teprve roku 1997 a svou harfistku Annu Lelkesovou dlouho usazovala tak, aby nebyla vidět při televizních přenosech koncertů, poznamenává britský deník The Guardian. Podle něj má v tomto ohledu Vídeň co dohánět, její první orchestr je stále převážně mužský. Po 50 letech změna. Izraelské filharmoniky opouští Zubin Mehta, nastoupí mladý dirigent Shani číst článek "Klasický svět je jakýsi mikrokosmos naší společnosti, a to velmi konzervativní. Nedostatek dirigentek reflektuje širší problém," míní Alsopová, podle níž ženám chybí dost příležitostí. Muži si prý také jen pomalu zvykají na to, když vidí ženy na dříve mužských postech. "Naší společnosti trvá dlouho, než se přizpůsobí," konstatuje dirigentka. Vyzdvihuje však, že členové orchestru ORF si ji sami vybrali v interním hlasování. K jmenování Marin Alsopové na vídeňskou pozici navíc dochází v době, kdy také do světa klasické hudby zasáhla celosvětová kampaň vedená pod hashtagem #MeToo. Podobně jako významní filmoví producenti či herci byli ze sexuálního obtěžování nařčeni i někteří dirigenti - zejména dlouholetá hvězda newyorské Metropolitní opery James Levine a Švýcar Charles Dutoit, který vedl londýnský Royal Philharmonic Orchestra. "Myslím, že kampaň #MeToo představuje důležitý krok vpřed, ale bojím se, aby ten plamen rychle nezhasl. Musíme být činní i navenek, vytvářet ženám příležitosti, aby získaly zkušenosti, jež potřebují, a aby byly vidět. To se týká žen ve všech oborech, žen všech velikostí, věků, tvarů či barev pleti," zdůraznila Marin Alsopová. V rozhovoru pro The Guardian dodala, že by ji nepřekvapilo, kdyby svět klasické hudby ještě zasáhla další nařčení ze sexuálního obtěžování. Recenze: První české uvedení Brittenovy opery Billy Budd stojí na pěvecké vyrovnanosti číst článek Rozhlasový symfonický orchestr ORF vznikl roku 1969, příští sezonu tak oslaví 50. výročí. Jeho šéfdirigenty v minulosti byli Pinchas Steinberg nebo Dennis Russell Davies, který záhy nastoupí v Brně. Těleso se nejčastěji věnuje hudbě 19. století, zařazuje ale také moderní a současnou tvorbu. V minulosti natočilo orchestrální skladby dosud žijícího rakouského autora Friedricha Cerhy nebo všech devět symfonií Egona Wellesze, člena Druhé vídeňské školy. Orchestr ORF vystupuje v sálech Musikverein a Konzerthaus, často koncertuje na Salcburském festivalu. Pravidelně jezdí do Japonska a Číny. V hierarchii vídeňských orchestrů bývá považován za třetí nejvýznamnější - po Vídeňské filharmonii a Vídeňských symfonicích.

