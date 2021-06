Většina z nás se někdy ocitne v menšině. Tata Bojs hrají s tanečníky v šapitó

Čerství držitelé ceny Anděl pro kapelu roku Tata Bojs a taneční soubor Dekkadancers toto úterý v Praze představili společný projekt nazvaný Velký třesk!. Premiéru audiovizuálně-tanečního koncertu sledovaly v zaplněném šapitó Azyl 78 na pražském Výstavišti stovky lidí.

Songy nejen z poslední nahrávky Tata Bojs nazvané Jedna nula, doprovázené moderním tancem členů Dekkadancers, lidé odměňovali často bouřlivým potleskem.

Tata Bojs nabídli příběh postavený na textech dvou alb za pomoci tanečníků i obrazů na projekční ploše. Zejména skladby z Nanoalba, vydaného roku 2004, měly díky tematice boje pro nemocem a virům velkou odezvu.

Dramatickým okamžikem se stal monolog profesora Tečky z C.V.A.N. z Nanoalba, který bubeník a zpěvák Milan Cais přednesl s dikcí budící strach. Plně tak nahradil Jiřího Schmitzera, který tutéž pasáž namluvil na desce.

"S Tata Bojs v cirkuse moc často nehrajeme, takže nám to přišlo jako zajímavé místo, kde v létě vystoupit. Těšíme se na kruhové šapitó a diváky ve 180 stupních dokola. Což už je hodně za bodem varu," podotkl před vystoupením Cais.

Dalším tématem zejména nových písní Tata Bojs je mizející hranice mezi realitou a virtuálním světem či pocity osamění. Ve skladbě Minoritní kapela rozezpívala publikum chytlavým refrénem "většina z nás se někdy ocitne v menšině". Zazněly i další novinky jako Zvony nebo Kraftwerk in Saint Tropez.

Na desce, která vyšla loni v listopadu, Tata Bojs v různých významech i souvislostech pracují s konceptem jedniček a nul. V pořadí desátá nahrávka pražské formace se jmenuje Jedna nula. To se promítá i do obalu, na němž jsou hudebníci za použití moderních digitálních technologií a pomocí scanneru převedeni na "jedničky a nuly". Vizuální ztvárnění vychází z tématu písně Vlasní brácha, která je o genetickém inženýrství.

Ve skladbě Vlasní brácha zpívá Milan Cais, jak si z vlastního vlasu nechá vyrobit geneticky shodného bratra. Foto: Salim Issa | Video: Supraphon

"Jsou to výborní muzikanti, kteří mají krásné vizuální představy a vůbec nejsou proti jakýmkoliv našim návrhům. Naopak," konstatuje Štěpán Pechar, umělecký šéf tanečního souboru Dekkadancers.

"Hrozně je baví propojení s tancem a chtějí, aby to ladilo s příběhem. Nedělají jen tak normální desku. V rámci alba je děj, který znázorňují hudbou a texty, a my ho doplňujeme tancem. Je to příjemná spolupráce," pochvaluje si Pechar.

Představení Velký třesk! bude v šapitó Azyl 78 uvedeno ještě pětkrát, znovu ve středu 16. i čtvrtek 17. června a posléze od 5. do 7. července.

Multižánrový prostor Azyl 78, který nabízí vše od nového cirkusu přes činohru po tanec a koncerty, byl otevřen koncem května. Na úvod principál souboru Cirk La Putyka Rosťa Novák mladší přichystal nový díl Kabaretu Pot a Lesk.

Z pražských scén se zde diváci mohou těšit třeba na Divadlo pod Palmovkou, které v manéži odehraje čtyři inscenace. Novinku Diktátor v hlavní dvojroli s Filipem Březinou zkouší na srpen Městská divadla pražská.

Azyl 78, což je šapitó s kapacitou 500 až 800 diváků, inicioval prostor Jatka 78 i kvůli plánované rekonstrukci svého sídla v Pražské tržnici. Šapitó rovněž poskytne zázemí hře Amerikánka od režiséra Viktora Tauše. Během léta si zde dále zahrají hostující soubory Divadla Na zábradlí, Minoru, Vosto5, divadla Husa na provázku, Studia Ypsilon nebo Divadla Letí. Součástí dramaturgie je i tanec nebo koncert Anety Langerové.