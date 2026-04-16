Hudba

Verdikt poroty: Live Nation a Ticketmaster mají v USA nezákonný monopol

ČTK

Americký pořadatel koncertů Live Nation a jeho divize na prodej vstupenek Ticketmaster si ve Spojených státech vytvořili nezákonné monopolní postavení a účtovali hudebním fanouškům nadměrné ceny. K tomuto závěru podle tiskových agentur dospěla newyorská porota. O podobě trestu soud zatím nerozhodl.

Michael Rapino, prezident a generální ředitel společnosti Live Nation Entertainment Inc. se 19. března 2026 dostavil k federálnímu soudu v New Yorku, kde se řešila kauza porušení antimonopolních zákonů. Foto: Profimedia
Porota se domnívá, že zákazníci kvůli monopolním praktikám společností Live Nation a Ticketmaster několik let platili za každou vstupenku dodatečných 1,72 dolaru (zhruba 35 Kč). Tato částka by měla sloužit jako základ pro výpočet odškodného. Společnost Live Nation může být rovněž nucena odprodat některé své aktivity, nebo se dokonce oddělit od divize Ticketmaster, píše server BBC.

Společnost Live Nation se kvůli svým praktikám stala terčem kritiky ze strany hudebních fanoušků i umělců, včetně populární zpěvačky Taylor Swiftové. "Porota zjistila to, co jsme už dlouho věděli: Live Nation a Ticketmaster porušují zákon, což stojí spotřebitele miliony dolarů," uvedla newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová.

Firma Live Nation odmítá, že by měla monopolní postavení. V reakci na rozhodnutí poroty uvedla, že podnikla právní kroky, které by mohly výsledek celé kauzy změnit. "Verdikt poroty není v této záležitosti posledním slovem," dodala.

Live Nation a Ticketmaster se spojily v roce 2010. Sloučená skupina provozuje po celém světě prodej vstupenek na živá vystoupení. Ticketmaster působí i v České republice.

Jaroslava Obermaierová, Petr Oliva, Vladimír Brabec a Josef Koza v jedné z epizod seriálu Třicet případů majora Zemana. Díl nese název Hon na lišku a odehrává se v roce 1948.

Komunistická propaganda v detektivce. Seriál o majoru Zemanovi bude tématem přednášek

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) spolu s Muzeem Policie ČR a Českou televizí připravil sérii přednášek věnovaných televiznímu seriálu Třicet případů majora Zemana. Historici chtějí ukázat, jak seriál dokázal na pozadí skutečných událostí propojit detektivní žánr s propagandou komunistického režimu v dobách normalizace, a analyzovat, proč stále zůstává v povědomí veřejnosti.

