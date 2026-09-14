Velký comeback. Zpěvačka Céline Dionová se po zdravotních potížích vrátila na pódium

Zpěvačka Céline Dionová v sobotu v Paříži zahájila svůj první kompletní koncert po šesti letech. Osmapadesátiletá Kanaďanka se na pódium vrátila po zdravotních problémech způsobených vzácným neurologickým onemocněním, kvůli němuž musela v minulosti zrušit řadu vystoupení. Koncert ve vyprodané aréně sledovalo zhruba 30 000 fanoušků, uvedla agentura AFP.
Dionová byla při úvodní písni On ne change pas (Člověk se nemění) viditelně dojatá a setřela si slzy z tváře. "Slíbila jsem si, že nebudu plakat," řekla publiku. "Dnes večer chci zpívat pro vás, zpívat pro sebe a oslavovat život," dodala.
Zpěvačka trpí takzvaným syndromem ztuhlého člověka, vzácným autoimunitním onemocněním, které způsobuje svalové křeče a ztuhlost. V uplynulých letech proto vystupovala jen zřídka a schopnost cestovat a zpívat u ní závisela na zdravotním stavu. Na jaře oznámila, že se na koncertní pódia vrátí.
Céline Dionová se do povědomí posluchačů dostala v roce 1995 díky úspěchu alba D'eux, které je s přibližně deseti miliony prodanými kopiemi nejprodávanější francouzsky zpívanou deskou na světě. Je také interpretkou písní jako All by Myself (1996) nebo My Heart Will Go On (1997), která zazněla ve filmu Titanic.
Dionová celkem prodala téměř 260 milionů alb ve francouzštině i v angličtině. Jednou vystoupila i v České republice, a to v roce 2008 v pražské O2 areně.
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