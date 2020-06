Velký bratr tě vidí a je to čím dál horší. David Koller vydal singl a klip

Zpěvák, skladatel a bubeník David Koller vydal klip k nové písni My se vám ozveme. Autorem hudby je Matěj Belko, který text napsal s Kollerem. Skladba zazní na sérii letních koncertů kapely Kollerband, která se mimo jiné uskuteční na vinicích, a také hned čtyřikrát za sebou v pražském klubu Jazz Dock.

"Klip je celý střihový, však se nedalo hrát. Je to o tom, že Velký bratr nikdy nespí a vidí tě nejenom na silnici, na ulici, měří ti rychlost, teplotu a určitě si tě může kdykoliv poslechnout z tvého telefonu, mrknout do SMS, e-mailu a podobně," popisuje Koller.

"Už jsme to tady měli a je to pořád horší. Vadí mi ta ztráta soukromí, což zpravidla předchází ztrátě svobody, jak vidíme v přímém přenosu třeba v Číně a nejenom tam," doplňuje.

Vzhledem k tomu, že vznikal v době karantény, videoklip My se vám ozveme vytvářeli jen Koller a režisér Vít Hradil. Hojně využívá archivních záběrů z instruktážního filmu, který zachycuje způsoby sledování nepohodlných osob z doby před revolucí. Bohatý archiv záběrů od 70. let minulého století až po rok 1989 k užití uvolnily Paměť národa a komerční archivy v USA.

Grafickým prvkem sjednocujícím aktuální Kollerovu tvorbu se stal QR kód v podobě jeho obličeje. Při načtení kódu, umístěného na plakátech, tričkách či v klipu, se zájemce dostane na speciální stránku, na níž bude Koller postupně uveřejňovat nové singly a videoklipy.

První letní vystoupení Davida Kollera s jeho kapelou Kollerband se uskuteční tuto neděli 5. července v areálu Vinařství Sonberk v Popicích na Břeclavsku. Koncert je součástí seriálu Hudba na vinicích, který propojuje muziku s vínem na českých a moravských vinohradech.

Vedle novinky My se vám ozveme návštěvníci uslyší skladby jako Gypsy Love nebo Chci zas v tobě spát a Amerika, obě z repertoáru Kollerovy skupiny Lucie. "Koncerty nebudou stejné, někdy dáme něco jemnějšího, jindy něco tvrdšího, playlist měníme na každém vystoupení," avizuje Koller.

Ten do konce léta dále vystoupí v Mladé Boleslavi, Ostravě, Pardubicích, na Malé Skále, ve Znojmě, Liberci či naposledy 27. srpna na brněnském Špilberku. Čtyřikrát zahraje Koller v pražském klubu Jazz Dock.

Pro jeho fanoušky je turné částečnou náhradou za první ročník hudební přehlídky Kollerfest na Vranovské přehradě, který se neuskuteční letos, ale až příští rok. Pořadatelé, k nimž patří sám Koller, chtěli akci uspořádat 22. a 23. května. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru ji ale odložili na květen 2021.

Devětapadesátiletý David Koller v roce 2016 třikrát uspěl na 25. ročníku Cen Akademie populární hudby Anděl. Sošky získal jako zpěvák roku i za album roku, kterým se stala jeho deska ČeskosLOVEnsko. Navíc si odnesl ocenění Skupina 25letí jako člen kapely Lucie. Vloni se Koller coby supervizor podílel na vzniku alba Hudba Praha & Michal Ambrož. Před třemi lety vyšla kniha Who The Fuck Is David Koller?, kde s hudebníkem rozmlouvá básník Milan Ohnisko.