Přeskočit na obsah
Benative
16. 7. Luboš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hudba

Ve Vizovicích startuje hudební festival Masters of Rock. Zahrají Helloween i Fleret

ČTK

Ve Vizovicích na Zlínsku ve čtvrtek začne 22. ročník jednoho z největších hudebních festivalů v zemi, rockového a metalového Masters of Rock. Přehlídka potrvá do neděle. Pořadatelé očekávají příjezd přibližně 20 000 fanoušků tvrdé muziky ze 37 zemí světa. Hlavní hvězdou úvodního dne bude německá speedmetalová kapela Helloween, řekl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron.

Helloween je německá power metalová skupina založená v roce 1984 v západoněmeckém Hamburku. Ve čtvrtek 16. července zahraje na festivalu Masters of Rock.
Helloween je německá power metalová skupina založená v roce 1984 v západoněmeckém Hamburku. Ve čtvrtek 16. července zahraje na festivalu Masters of Rock.Foto: Masters of Rock
Reklama

"První den Masters of Rock je z celého programu možná nejatraktivnější, alespoň podle prodeje jednotlivých vstupenek. Je to způsobeno tím, že v tenhle den hraje absolutní headliner festivalu, skupina Helloween, která zde uspořádá koncert ke 40 letům existence. S Masters of Rock jsou sžití, protože od druhého ročníku zde vystupují vždycky s nějakými novými alby a rádi se vracejí," řekl Daron.

Helloween vznikli počátkem 80. let v Hamburku. Od té doby vydali bezmála dvacítku studiových alb. Oblibu u fanoušků si získaly především desky Keeper of the Seven Keys Part 1 a 2. Aktuálně jsou členy skupiny zpěvák Andi Deris, kytaristé Michael Weikath a Sascha Gerstner, baskytarista Markus Grosskopf a bubeník Dani Löble. V roce 2017 se ke kapele po letech odloučení opětovně připojili také zpěvák a kytarista Kai Hansen a zpěvák Michael Kiske.

Související

V poledne zahájí program Masters of Rock koncert domácí skupiny Fleret. Návštěvníci se dnes mohou těšit i na vystoupení švédské moviemetalové kapely Curse of Cain, švédské rockové formace Art Nation, americké speedmetalové skupiny Agent Steel nebo kanadské party Vodivod, která hraje progresivní metal. Vystoupí i finský metalový zpěvák a baskytarista Marco Hietala, bývalý člen kapely Nightwish.

Večer na hlavním pódiu zahraje německá rocková kapela Kissin' Dynamite. Po ní se ve Vizovicích představí Udo Dirkschneider, někdejší zpěvák legendární německé heavymetalové kapely Accept. "Chystá výroční koncert k jedné z nejslavnějších desek Accept Balls to the Wall," uvedl Daron. Následovat bude koncert Helloween a program prvního festivalového dne uzavře švýcarská formace Ad Infinitum, která se zaměřuje na symfonický metal.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Aftermath of a Russian mair attack in Kharkiv
Aftermath of a Russian mair attack in Kharkiv
Aftermath of a Russian mair attack in Kharkiv

ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Kyjev balistickými raketami, pod palbou byl i Charkov

V ukrajinské metropoli Kyjevě ve čtvrtek krátce po půlnoci zazněla série výbuchů, a to poté, co letectvo vydalo varování o blížících se ruských balistických raketách. Terčem ruských úderů se stal i Charkov, napsala agentura AFP. V západokyjevské Svjatošynské čtvrti byl zasažen sklad a v Darnycké čtvrti na jihovýchodě města dopadly úlomky raket na nebytové budovy.

FILE PHOTO: Ukrainian and European flags fly in central Kyiv
FILE PHOTO: Ukrainian and European flags fly in central Kyiv
FILE PHOTO: Ukrainian and European flags fly in central Kyiv

Ukrajina má nového premiéra, poslanci schválili Serhije Koreckého

Ukrajinský parlament ve čtvrtek schválil Serhije Koreckého jako nového premiéra, oznámila média. Koreckyj byl dosud šéfem energetické společnosti Naftohaz. Před hlasováním označil za klíčové priority obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci do Evropské unie.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama