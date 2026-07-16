Ve Vizovicích startuje hudební festival Masters of Rock. Zahrají Helloween i Fleret

Ve Vizovicích na Zlínsku ve čtvrtek začne 22. ročník jednoho z největších hudebních festivalů v zemi, rockového a metalového Masters of Rock. Přehlídka potrvá do neděle. Pořadatelé očekávají příjezd přibližně 20 000 fanoušků tvrdé muziky ze 37 zemí světa. Hlavní hvězdou úvodního dne bude německá speedmetalová kapela Helloween, řekl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron.
"První den Masters of Rock je z celého programu možná nejatraktivnější, alespoň podle prodeje jednotlivých vstupenek. Je to způsobeno tím, že v tenhle den hraje absolutní headliner festivalu, skupina Helloween, která zde uspořádá koncert ke 40 letům existence. S Masters of Rock jsou sžití, protože od druhého ročníku zde vystupují vždycky s nějakými novými alby a rádi se vracejí," řekl Daron.
Helloween vznikli počátkem 80. let v Hamburku. Od té doby vydali bezmála dvacítku studiových alb. Oblibu u fanoušků si získaly především desky Keeper of the Seven Keys Part 1 a 2. Aktuálně jsou členy skupiny zpěvák Andi Deris, kytaristé Michael Weikath a Sascha Gerstner, baskytarista Markus Grosskopf a bubeník Dani Löble. V roce 2017 se ke kapele po letech odloučení opětovně připojili také zpěvák a kytarista Kai Hansen a zpěvák Michael Kiske.
V poledne zahájí program Masters of Rock koncert domácí skupiny Fleret. Návštěvníci se dnes mohou těšit i na vystoupení švédské moviemetalové kapely Curse of Cain, švédské rockové formace Art Nation, americké speedmetalové skupiny Agent Steel nebo kanadské party Vodivod, která hraje progresivní metal. Vystoupí i finský metalový zpěvák a baskytarista Marco Hietala, bývalý člen kapely Nightwish.
Večer na hlavním pódiu zahraje německá rocková kapela Kissin' Dynamite. Po ní se ve Vizovicích představí Udo Dirkschneider, někdejší zpěvák legendární německé heavymetalové kapely Accept. "Chystá výroční koncert k jedné z nejslavnějších desek Accept Balls to the Wall," uvedl Daron. Následovat bude koncert Helloween a program prvního festivalového dne uzavře švýcarská formace Ad Infinitum, která se zaměřuje na symfonický metal.
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