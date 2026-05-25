Ve věku 89 zemřel Brian Large. Televizní režisér opery měl silné vazby na Česko

Brian Large byl světově uznávanou osobností televizní režie opery a klasické hudby. Zemřel v sobotu v New Yorku ve věku 89 let. ČTK to potvrdil Aleš Březina, ředitel Institutu Bohuslava Martinů. Březina připomněl, že Large měl silný vztah k české kultuře.
Tento rodák z Londýna napsal monografie Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů. Vystudoval Královskou hudební akademii, kde získal doktorské tituly v oborech hudby a filozofie. Díky své postgraduální práci zavítal do Vídně a do Prahy.
Large se během více než padesátileté kariéry podílel na vzniku skoro tisícovky pořadů ze světa opery, vážné hudby a baletu. Tento dvojnásobný držitel ceny Emmy například devatenáctkrát režíroval přenosy novoročních koncertů Vídeňských filharmoniků.
Ocenění získal také na Mezinárodním televizním festivalu Zlatá Praha a loni v září mu tehdejší ministr kultury Martin Baxa udělil medaili Artis Bohemiae Amicis pro osobnosti, které dlouhodobě a významně přispěly k šíření dobrého jména české kultury doma i v zahraničí.
