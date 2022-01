Zemřela zpěvačka hitu Be My Baby. Ronnie Spectorová podlehla rakovině

Ve věku 78 let zemřela americká zpěvačka Ronnie Spectorová, interpretka hitů Be My Baby, Baby, I Love You či Walking in the Rain ze 60. let minulého století. O jejím skonu informovala agentura AP s odvoláním na rodinu, podle níž měla frontmanka skupiny Ronettes rakovinu.

"Ronnie životem prošla s jiskrou v oku, energickým přístupem, šibalským smyslem pro humor a úsměvem na tváři. Byla plná lásky a vděčnosti," uvedla rodina. Související Poslední koncert na Vltavě: Lizz Wrightová s Čechy hrála povznášející gospel 20 fotografií Díky atraktivnímu vzhledu, silným hlasům a také vlivem skladatelské i producentské pomoci Phila Spectora se uskupení Ronettes stalo jednou z nejvýznamnějších dívčích skupin, píše agentura AP. V Británii Ronettes koncertovaly s Rolling Stones a spřátelily se s Beatles. "Nebály jsme se být sexy. To byl náš trik," uvedla Spectorová, rozená Veronica Bennettová, ve svých pamětech. "Vtěsnaly jsme se do těch nejtěsnějších sukní, které jsme našly. Pak jsme vylezly na pódium a vyhrnuly si je, abychom ještě víc ukázaly nohy," rozvedla. "Čím hlasitěji nám tleskali, tím více řasenky jsme si příště nanesly," napsala dále. "Neměli jsme žádnou hitovou desku, která by upoutala pozornost, takže jsme musely zapůsobit svým stylem," popsala počátky skupiny v klubech. V roce 1963 se kapela dostala na konkurz k producentovi Philu Spectorovi, jehož si zpěvačka v roce 1968 vzala. Po podpisu smlouvy s Phillies Records téhož roku působily Ronettes jako doprovod jiných skupin. O rok později vydaly debutové album Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica. Pět z dvanácti písní se dostalo do americké hitparády Billboard.