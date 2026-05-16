17. 5.
Eurovizi vyhrála Dara z Bulharska. Vystoupení Čecha Daniela Žižky provázely problémy

Velké finále soutěže Eurovision Song Contest 2026 ve Vídni.
Vítězka letošní Eurovize Dara z Bulharska. (AP Photo/Martin Meissner) |
ČTK

Letošní 70. ročník soutěže Eurovize poprvé vyhrálo Bulharsko s písní Bangaranga od zpěvačky Dary. Strhující rytmus skladby, kterou umělkyně představila na pódiu ve Vídni, si podle agentury AP spolu s precizně zrežírovanou choreografií získal přízeň jak diváků, tak národních porot. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. Český zástupce Daniel Žižka skončil na 16. místě.

Vystoupení českého interpreta provázely velké technické problémy. Nejprve zrnil obraz, později dokonce video zamrzlo. Nakonec následoval i špatný záběr. Způsobily to potíže s jednou z kamer, které vystoupení českého zástupce snímaly.

Česká delegace proto podala námitku k Evropské vysílací unii (EBU), která soutěž pořádá. Jednalo se o tom, že by mohl Žižka vystoupení opakovat. Evropská vysílací unie ale nakonec stížnost zamítla.

Sobotní finále začalo vystoupením loňského vítěze - rakouského zpěváka Johannese Pietsche, který si říká JJ, a průvodem 25 finalistů s národními vlajkami ve stylu olympijských her.

Pak se představili soutěžící z jednotlivých zemí. Mezi prvními se objevil izraelský zpěvák Noam Bettan, který patřil k favoritům letošního finále. Do Eurovize přijel s písní Michelle. Kromě evropských interpretů vystoupila i zpěvačka a herečka Delta Goodrem z Austrálie.

I letos písňovou soutěž doprovázely protesty proti účasti Izraele, a to kvůli válečnému konfliktu v Pásmu Gazy. Eurovizi z tohoto důvodu bojkotovaly Irsko, Island, Nizozemsko, Slovinsko a Španělsko.

Už odpoledne se několik tisíc propalestinských aktivistů ve Vídni účastnilo pochodu městem. Lidé nesli palestinské vlajky a různé transparenty, například s nápisy „Blokujte Eurovizi, neoslavujte genocidu“. Mnozí označují za genocidu izraelskou vojenskou operaci v Pásmu Gazy, která začala 7. října 2023 v odvetě za útok palestinského teroristického hnutí Hamás. Izrael odmítá, že by se v Gaze genocidy dopouštěl.

Eurovizi pořádá Evropská vysílací unie (EBU), o jejím výsledku rozhodují diváci a odborné poroty z jednotlivých zemí. Do finále postupuje 20 interpretů ze dvou semifinálových kol. Dalších pět má účast ve finále zajištěnou automaticky - Rakousko jako pořadatelská země, která loňský ročník vyhrála, a k tomu Británie, Francie, Itálie a Německo. To zase patří k největším sponzorům soutěže.

