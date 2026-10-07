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Hudba

V pražské O2 areně vystoupí britská rocková kapela Deep Purple. Zazní největší hity

ČTK
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Legendární britská rocková skupina Deep Purple, která začínala kariéru na sklonku 60. let minulého století a největší úspěchy sklízela v 70. letech, zahraje ve středu 7. října v pražské O2 areně. Kapela, jež zásadně ovlivnila vývoj hard rocku a proslavila se hity jako Smoke on the Water nebo Highway Star, nabídne průřez svou tvorbou napříč dekádami.

CONCERT: DEEP PURPLE IN VIENNA
Skupina Deep Purple 5. října 2026 během koncertu ve vídeňské Stadthalle v Rakousku. Na snímku zleva: bubeník Ian Paice, baskytarista Roger Glover, zpěvák Ian Gillan a klávesista Don Airey.Foto: Profimedia.cz – ČTK / APA / HANS KLAUS TECHT
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Ze sestavy Deep Purple, která stála za jejich nejúspěšnějšími alby In Rock, Machine Head a Made in Japan, v kapele dnes působí zpěvák Ian Gillan, bubeník Ian Paice a baskytarista Roger Glover. Novými členy jsou hráč na klávesové nástroje Don Airey a kytarista Simon McBride. Ten nahradil v roce 2022 Steva Morseho, který z kapely odešel z osobních důvodů.

Skupina, která byla v roce 2016 uvedena do rokenrolové síně slávy, je v tuzemsku častým hostem. Vzpomínaným je pražský koncert 30. října 1993 ve Sportovní hale, tehdy třetí návštěva kapely v bývalém Československu. Vstupenky byly vyprodané čtrnáct dní předem. Šlo o jeden z posledních koncertů, kde s kapelou vystoupil Ritchie Blackmore, který o necelé tři týdny později z Deep Purple definitivně odešel.

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Deep Purple pražskou O2 arenu naplnili mimo jiné 26. října 2010 a 22. května 2017, v roce 2023 hráli v brněnské hale Rondo.

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Na scéně od šedesátek

Skupina začínala kariéru na sklonku 60. let minulého století a největší úspěchy sklízela v 70. letech. Debutové album Shades of Deep Purple, na němž se ještě podílel zpěvák Rod Evans, vyšlo v září 1968. Spolu s Led Zeppelin nebo Black Sabbath jsou považováni za průkopníky tvrdého rocku.

Ve skupině se vystřídalo mnoho slavných instrumentalistů a zpěváků. V její tvorbě se spojuje klasická hudba, jejímž propagátorem byl zejména klávesista Jon Lord, a hardrockové motivy, které prosazoval kytarista Ritchie Blackmore.

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Skupina Deep Purple od svého založení v roce 1968 nepřetržitě vydává alba, která se umisťují na předních místech hitparád, a koncertuje po celém světě.

V roce 2024 jejich nejnovější studiové album =1 dosáhlo první příčky ve třech zemích. Tato nahrávka je prvním albem kapely, na kterém se podílel Simon McBride. Jeho název =1 symbolizuje myšlenku, že ve stále složitějším světě se vše nakonec zjednoduší na jedinou, jednotnou podstatu - vše se rovná jedné.

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