V pražské O2 areně vystoupí britská rocková kapela Deep Purple. Zazní největší hity

Legendární britská rocková skupina Deep Purple, která začínala kariéru na sklonku 60. let minulého století a největší úspěchy sklízela v 70. letech, zahraje ve středu 7. října v pražské O2 areně. Kapela, jež zásadně ovlivnila vývoj hard rocku a proslavila se hity jako Smoke on the Water nebo Highway Star, nabídne průřez svou tvorbou napříč dekádami.
Večer v O2 areně zahájí speciální host - britská rocková čtveřice Jayler.
Ze sestavy Deep Purple, která stála za jejich nejúspěšnějšími alby In Rock, Machine Head a Made in Japan, v kapele dnes působí zpěvák Ian Gillan, bubeník Ian Paice a baskytarista Roger Glover. Novými členy jsou hráč na klávesové nástroje Don Airey a kytarista Simon McBride. Ten nahradil v roce 2022 Steva Morseho, který z kapely odešel z osobních důvodů.
Skupina, která byla v roce 2016 uvedena do rokenrolové síně slávy, je v tuzemsku častým hostem. Vzpomínaným je pražský koncert 30. října 1993 ve Sportovní hale, tehdy třetí návštěva kapely v bývalém Československu. Vstupenky byly vyprodané čtrnáct dní předem. Šlo o jeden z posledních koncertů, kde s kapelou vystoupil Ritchie Blackmore, který o necelé tři týdny později z Deep Purple definitivně odešel.
Deep Purple pražskou O2 arenu naplnili mimo jiné 26. října 2010 a 22. května 2017, v roce 2023 hráli v brněnské hale Rondo.
Na scéně od šedesátek
Skupina začínala kariéru na sklonku 60. let minulého století a největší úspěchy sklízela v 70. letech. Debutové album Shades of Deep Purple, na němž se ještě podílel zpěvák Rod Evans, vyšlo v září 1968. Spolu s Led Zeppelin nebo Black Sabbath jsou považováni za průkopníky tvrdého rocku.
Ve skupině se vystřídalo mnoho slavných instrumentalistů a zpěváků. V její tvorbě se spojuje klasická hudba, jejímž propagátorem byl zejména klávesista Jon Lord, a hardrockové motivy, které prosazoval kytarista Ritchie Blackmore.
Skupina Deep Purple od svého založení v roce 1968 nepřetržitě vydává alba, která se umisťují na předních místech hitparád, a koncertuje po celém světě.
V roce 2024 jejich nejnovější studiové album =1 dosáhlo první příčky ve třech zemích. Tato nahrávka je prvním albem kapely, na kterém se podílel Simon McBride. Jeho název =1 symbolizuje myšlenku, že ve stále složitějším světě se vše nakonec zjednoduší na jedinou, jednotnou podstatu - vše se rovná jedné.
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