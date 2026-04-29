29. 4. Robert
Hudba

V Praze začíná festival United Islands. Přiveze stovku umělců i oscarový film

Kultura

Pražskou festivalovou sezonu otevře již tento týden multižánrový festival United Islands. Program odstartuje ve čtvrtek 30. dubna odpoledne pop-up koncerty vybraných umělců v parku Portheimka na Smíchově, následně se přesune do klubů po celé Praze. Hlavní open-air část festivalu se uskuteční ve dnech 1. a 2. května na ostrově Štvanice, kde vyroste pět pódií.

Hlavní open-air část multižánrového festivalu United Islands se letos uskuteční ve dnech 1. a 2. května na pražském ostrově Štvanice. Foto: Archiv festivalu United Islands
Během tří festivalových dnů se představí více než stovka hudebních objevů z celé Evropy. Mezi zahraničními jmény figurují irská electro-noise kapela Yard, nizozemská zpěvačka Min Taka či slovenská vycházející hvězda Meowlau. Tuzemskou scénu zastoupí například čerstvá držitelka Anděla Marie April, písničkář Toyota Vangelis, experimentální trio Hihahaholky, česko-vietnamský rapper Anki nebo indie kapela WYFE.

Na festivalu United Island vystoupí i nizozemská zpěvačka Min Taka. Její písně se dotýkají témat identity, pocitu sounáležitosti, ženskosti i mezilidského propojení. Foto: archiv zpěvačky Min Taky

Vstup bude tradičně pro všechny zdarma, organizátoři však nabízejí možnost podpory festivalu formou dobrovolných vstupenek.

Debaty s odborníky i film Pan Nikdo proti Putinovi

Novinkou letošního ročníku je rozšíření nehudebního programu. Jeho centrem bude scéna Islands Forum, zaměřená na debaty a setkávání s osobnostmi z různých oborů. Organizátoři zde otevřou témata, která přesahují hudební scénu – od umělé inteligence a role médií až po otázky spojené s mladou generací, veřejným prostorem, intimitou, vlivem technologií, filmovou tvorbou nebo odolností společnosti.

Diskusí se zúčastní například novinářky Nora Fridrichová a Zdislava Pokorná nebo influencerka Rozárie Haškovcová, politolog a bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský, ředitelka výzkumu v Institutu Solvo Anna Shavit či spisovatel a kouč David Shorf.

Na festivalu se letos představí také více než dvacítka zajímavých organizací a univerzit. Mezi nimi budou třeba Univerzita Karlova, Hlídač státu, Prague Pride, Koridor UA, Fuck Cancer, Česká společnost AIDS pomoc a další.

Součástí doprovodného programu je i první veřejné festivalové promítání filmu Pan Nikdo Proti Putinovi, který nedávno získal Oscara za nejlepší celovečerní dokumentární film. Snímek uvede jeho režisér Pavel Talankin a produkční tým.

Tentokrát na ostrově Štvanice

United Islands dlouhodobě patří k nejvýraznějším showcase festivalům ve střední Evropě a už téměř 25 let systematicky objevuje nové hudební talenty z Česka, Slovenska i celé Evropy.

„Je skvělé, že United Islands má své pevné místo na kulturní mapě Prahy. Moc mě těší, že letos můžeme být znova na Štvanici. Pro festival je hrozně důležité, že nejde o sterilní areál, ale o živé místo, které má svůj příběh a energii. A to se do festivalu přenáší, třeba letošní zvířecí ilustrace jsou přímo inspirované těmi, které jsou skutečně na Štvanické lávce,“ říká výkonný ředitel festivalu United Islands Martin Štěrba.

Madrid Open

„Zase to udělal.“ Rozhodčí v Madridu pod palbou, Menšíka obral o poslední šanci

Hodiny se dávno přehouply přes jednu ráno. Na tribunách už vydrželi jen největší tenisoví srdcaři, když sudí Mohamed Lahyani zastavil Jakuba Menšíka v nápřahu a připravil ho o možná klíčový bod v koncovce rozhodujícího setu proti Alexandru Zverevovi. Český hráč nakonec boj o čtvrtfinále v Madridu prohrál a švédský rozhodčí je pod palbou kritiky.

