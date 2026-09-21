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Hudba

V nové brněnské hale zazpívají v lednu José Carreras a Plácido Domingo

ČTK
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Operní pěvci José Carreras a Plácido Domingo vystoupí 20. ledna příštího roku v brněnské T Areně. Bude to jeden z prvních velkých koncertů v nové hale, která má od přelomu roku sloužit sportu i kultuře. Oba pěvce, kteří ještě s Lucianem Pavarottim popularizovali operu jako Tři tenoři, doprovodí Filharmonie Brno pod vedením španělského dirigenta Davida Giméneze.

Spanish tenors Placido Domingo and Jose Carreras in Concert, Greece
Španělští tenoristé Plácido Domingo a José Carreras během svého vystoupení v červenci 2024 na athénském stadionu Panathinaiko.Foto: Profimedia – VAFEIADAKIS ARISTIDIS / Sipa Press
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Devětasedmdesátiletý rodák z Barcelony Carreras se proslavil zejména díky procítěné interpretaci děl Giuseppa Verdiho a Giacoma Pucciniho. Vystupoval v prestižních operních domech, spolupracoval s dirigentem Herbertem von Karajanem. Angažuje se v boji proti leukémii, kterou sám prodělal.

Pětaosmdesátiletý Domingo pochází z Madridu. Od tenorových partů postupně přešel k barytonovým. Věnuje se také dirigování. Vedl významné operní instituce ve Washingtonu a Los Angeles, založil mezinárodní pěveckou soutěž Operalia.

Oba pěvce české operní publikum už zná. Domingo naposledy loni vystoupil ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Carreras už zpíval i v Brně, a to v roce 2017 v hale Rondo.

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Stavba T Areny na výstavišti začala v září 2023. Původní náklady činily 4,4 miliardy korun, nyní se odhadují na 5,7 miliardy bez daně včetně vybavení. Aréna bude mít kapacitu 13 300 diváků a 1300 parkovacích míst. Ročně by se tam mělo konat kolem 100 akcí. Hala se stane domovem hokejového klubu Kometa Brno.

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První akcí v aréně bude prosincové mistrovství Evropy žen v házené. V lednu je na programu akce K-Pop Fever, v únoru vystoupí skupina Queenie s Janáčkovou filharmonií Ostrava v programu s hudbou skupiny Queen.

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