V Královské zahradě Pražského hradu začne festival Bohemia JazzFest

V Královské zahradě Pražského hradu začne v úterý festival Bohemia JazzFest, který uvede zdarma jazzovou hudbu na pěti místech v České republice. Vedle Prahy to bude 15. července Plzeň, 17. července Prachatice, 18. července Hluboká nad Vltavou a ve dnech 20. a 21. července Brno.
Tradiční cenu Bohemia Jazz Award letos dostane klavírista Gerald Clayton. Organizátorem festivalu je česko-americký hudebník Rudy Linka.
Ocenění Bohemia Jazz Award, které každoročně uděluje správní rada festivalu za mimořádný umělecký přínos a popularizaci jazzu, tvoří skleněná plastika ve tvaru dlažební kostky od výtvarníka Zdeňka Lhotského. Symbolizuje historická náměstí, na kterých se festival koná. Prvním držitelem ocenění se v roce 2008 stal kytarista John Scofield.
V Královské zahradě v úterý vystoupí Clayton jako člen amerického souboru Charles Lloyd Quartet. Cenu převezme ve středu v Plzni, kde zahraje se svým Gerald Clayton Triem.
V Praze se v úterý 14. července vedle slavného souboru představí také španělský projekt Blancos y Grafitos, za kterým stojí zpěvák a trumpetista Alba Armengou, kytarista Vicente López a perkusistka a zpěvačka Tramel Levalleová. Tuzemskou scénu zastoupí Matyáš Papp Trio, uskupení hudebníků, kteří se potkali na Konzervatoři Jaroslava Ježka.
Letos se na rozdíl od předchozích ročníků festivalu neuskuteční vyhlášení výherce soutěže o nejlepší jazzovou skladbu pořádané ve spolupráci s Ochranným svazem autorským (OSA). Místo toho se představí mladé kapely, které Linka vybral ve spolupráci s Konzervatoří Jaroslava Ježka. "Mladí kluci a holky tak dostanou příležitost si zahrát na stejném pódiu, kde hrají ty největší hvězdy," řekl Linka.
Bohemia JazzFest, který se letos uskuteční pojedenadvacáté, v předchozích letech navštívilo celkově přes 1,8 milionu diváků. Návštěvníci mohli slyšet legendy, jakými jsou trumpetista Randy Brecker, basista Victor Wooten, bubeník Dennnis Chambers, kontrabasista Christian McBride nebo kytarista Bill Frisell. Festival založil v roce 2005 uznávaný jazzový kytarista Rudy Linka s cílem přinést do historických center českých a moravských měst to nejlepší ze současného jazzu. Informace o účastnících letošního ročníku se nacházejí na stránkách festivalu.
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