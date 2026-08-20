V kouři zahalená píseň Doba je divná předznamenává autorské album Soukupa a Zimy

Hudebník Ondřej Soukup skladbou a videoklipem Doba je divná představil projekt s ironickým názvem Písně, které nikdo nechce, jenž vytvořil s textařem Marianem Zimou. Projekt vznikal dva roky bez jakýchkoliv komerčních ambicí. Soukup postupně oslovoval interprety, které má rád a kterých si váží, a nechal je, aby svou osobitost vtiskli devíti novým skladbám. Album vyjde na podzim letošního roku.
"Píseň Doba je divná nazpíval Richard Tesařík, jehož nezaměnitelný hlas jí dodává syrovou autenticitu, jakou dnes umí jen málokdo. Nahrávka vznikla na jediný pokus – bez oprav, bez druhého dechu, zato s neopakovatelnou energií. Atmosféru dotváří citlivá hra na saxofon a klarinet Boryše Seckého," sdělil za vydavatelství Supraphon Vladan Drvota.
Stylový videoklip vznikl u Soukupa doma. Tesařík sedí v křesle, probírá staré fotografie vlastních rodičů (tedy i jeho otce vojáka, hrdiny druhé světové války), pije whisky, kouří obrovský doutník a nechává čas i vzpomínky volně plynout. Natáčelo se na jeden záběr, desetkrát za sebou.
"Marian mi poslal několik povedených textů a já je zhudebňoval bez jakýchkoliv ambicí. Jen z radosti ze samotné tvorby. Oslovil jsem interprety, které mám rád, a nechal je písně nazpívat tak, jak to cítili. A zrovna Richard Tesařík přišel, postavil se k mikrofonu a song z něho doslova vylétl. To, co díky němu vzniklo, má pro mě cenu zlata," uvedl Soukup.
"Vždycky se mi líbili takovéhle silné 'waitsovky', a teď už máme svoji vlastní," dodal textař Zima s odkazem na tvorbu amerického hudebníka Toma Waitse.
Soukup, bývalý člen Pražského Bigbandu, Pražského výběru, Orchestru Ladislava Štaidla a Orchestru Karla Gotta, skládá muziku několika žánrů. V roce 2010 například složil hudbu k celovečernímu filmu Intimate grammar, který získal cenu za nejlepší izraelský film a na filmovém festivalu v Tokiu dostal první cenu - Grand Prix Sakura. S Gábinou Osvaldovou napsali přes 70 písní pro Lucii Bílou.
Slovenský hudebník, textař a skladatel Zima kromě tvorby pro jiné umělce skládá písně pro originální audiovizuální projekt Story, kde se na pozicích zpěváků vystřídali Peter Lipa, Pavol Hammel, Milan Kňažko, Zuzana Homolová, Michal Prokop, Lucia Šoralová nebo Martin Chodúr.
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