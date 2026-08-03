V Irsku se veřejnost může rozloučit s hudebníkem Hansardem

V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se v pondělí 3. srpna může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glenem Hansardem, který zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb se bude konat v úterý, jak už dříve oznámila rodina na síti Facebook.
Do kaple, kde bude tělo vystaveno, bude přístup od 11:00 do 16:00 místního času (12:00 až 17:00 SELČ). Veřejnost se může rovněž zúčastnit úterního pohřbu, nicméně vstup do katedrály svatého Patrika v centru Dublinu bude omezen vzhledem k počtu účastníků, které rodina očekává. Irská veřejnoprávní stanice RTÉ uvedla, že pohřeb bude živě přenášet. Poslední rozloučení bude možné rovněž sledovat on-line přes portál RIP.ie.
Rodina vyzvala veřejnost, pokud by chtěla věnovat květiny či dárky, aby místo toho přispěla irské dobročinné organizaci Dublin Simon pomáhající lidem bez domova a organizacím Ukrainian Action v Irsku a ve světě, které zajišťují humanitární pomoc Ukrajině vzdorující ruské invazi.
Hansard byl původně pouliční zpěvák v Dublinu, než v roce 1989 založil skupinu The Frames, která si vydobyla pověst jedné z nejpůsobivějších irských kapel. Celosvětového úspěchu dosáhl společně s Češkou Markétou Irglovou Oscarem za píseň Falling Slowly. Po získání tohoto ocenění začalo dlouhé turné po světových koncertních síních a festivalech.
Hansard působil také jako sólový umělec, jeho album Didn't He Ramble z roku 2015 získalo nominaci na Grammy pro nejlepší folkovou desku. Od roku 2022 byl Hansard ženatý s finskou básnířkou Maire Saaritsaovou, se kterou měl syna.
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