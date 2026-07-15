V Dolních Vítkovicích začíná festival Colours of Ostrava. Zahrají Twenty One Pilots

V ostravských Dolních Vítkovicích ve středu začíná mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava. Během čtyř dnů nabídne vystoupení 110 interpretů. Hudební program zahájí zpěvák Ondřej Ruml. Vystoupí i kapela Mirai či americké hudební duo Twenty One Pilots. Součástí programu bude také diskusní fórum Meltingpot s více než 150 řečníky.
Na festivalu se představí také Moby, Lorde, LP, Teddy Swims, britská skupina Skunk Anansie nebo norská zpěvačka Aurora. Hudební program doplní domácí interpreti, mezi nimiž jsou Pokáč, Rozálie nebo Paulie Garand se Štěpánem Urbanem. Novinkou letošního ročníku je Steel Stage se zónou Steel Town, která navazuje na industriální charakter festivalového areálu. Artefakty, mobiliář i dekorace barů v této části vznikly z oceli.
Festival letos nabídne také několik divadelních představení. Návštěvníci uvidí Národní sbírku zlozvyků souboru Losers Cirque Company, Držím ti miesto Divadla Husa na provázku, inscenaci Baníček, ale, ale, ale ostravského Divadla Petra Bezruče nebo hudebně-divadelní poctu Zuzaně Navarové A pak usnu a vstanu.
Součástí festivalu je diskusní fórum Meltingpot. Na sedmi scénách se představí více než 150 řečníků, kteří budou debatovat o umělé inteligenci, budoucnosti Evropy, partnerských vztazích, duševním zdraví, vědě či medicíně. Novinkou programu je Curiosity Stage by Akademie věd ČR. Program Meltingpotu je přístupný s běžnou vstupenkou na festival.
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