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Hudba

V Českém Krumlově začne mezinárodní festival. Nabídne hudbu z filmů i varhanici Kattu

ČTK

V pátek 17. července odstartuje v Českém Krumlově 35. ročník mezinárodního hudebního festivalu. Do 8. srpna nabídne více než čtyři desítky koncertů na 14 scénách. Program v kulisách zámeckých zahrad zahájí Tisíc a jedna noc/Šeherezáda s egyptskou sopranistkou Fatmou Said v hlavní roli. Atmosféru koncertu umocní pohybovým uměním a akrobatickými prvky Losers Cirque Company.

Varhanice Katta v projektu inspirovaném Pärtem, Bachem a vlastní tvorbou promění přírodní chrám v Kuklově v prostor, kde se zvuk varhan, světlo a paměť místa setkávají v jednotné umělecké výpovědi.
Varhanice Katta v projektu inspirovaném Pärtem, Bachem a vlastní tvorbou promění přírodní chrám v Kuklově v prostor, kde se zvuk varhan, světlo a paměť místa setkávají v jednotné umělecké výpovědi.Foto: Festival Krumlov – Herbert Slavik
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Festival rozezní i filmová hudba z filmů o Harrym Potterovi či skladby Jana Valty z celosvětově úspěšné počítačové hry Kingdom Come: Deliverance II.

Novinkou jsou tři netradiční festivalová místa. Varhanice Katta propojí hudbu s atmosférou torza nedostavěného kláštera v Kuklově za doprovodu světelného designu. Barokní areál Psychiatrické léčebny Červený Dvůr se stane dějištěm virtuózního houslového programu Paganini Projekt. Herec Saša Rašilov v roli Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic zavede poutníky z kostela v Kájově na Cestu do Jeruzaléma za doprovodu souboru Cappella Mariana a mezinárodního ansámblu Constantinople.

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Letošní ročník nese podtitul Labyrint příběhů. Propojuje dějiště festivalu Český Krumlov, kde se v historii nacházela tři bludiště, s cestou za hudbou, novými příběhy i emocemi. Labyrint je zároveň i pozvánkou k objevování nových cest a odkazuje i k Příběhům tisíce a jedné noci, které festival zahájí.

Loňský ročník i přes nepříznivé počasí navštívilo na 17 000 lidí. Na akci vystoupilo 548 umělců z celého světa, rozpočet činil 40 milionů korun. Festival se koná od roku 1992. Vystoupili na něm v minulosti světoví operní pěvci Plácido Domingo, Jonas Kaufmann, Renée Flemingová, ale i zpěvák Karel Gott nebo operní pěvkyně Dagmar Pecková.

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