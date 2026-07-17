V Českém Krumlově začne mezinárodní festival. Nabídne hudbu z filmů i varhanici Kattu

V pátek 17. července odstartuje v Českém Krumlově 35. ročník mezinárodního hudebního festivalu. Do 8. srpna nabídne více než čtyři desítky koncertů na 14 scénách. Program v kulisách zámeckých zahrad zahájí Tisíc a jedna noc/Šeherezáda s egyptskou sopranistkou Fatmou Said v hlavní roli. Atmosféru koncertu umocní pohybovým uměním a akrobatickými prvky Losers Cirque Company.
Festival rozezní i filmová hudba z filmů o Harrym Potterovi či skladby Jana Valty z celosvětově úspěšné počítačové hry Kingdom Come: Deliverance II.
Novinkou jsou tři netradiční festivalová místa. Varhanice Katta propojí hudbu s atmosférou torza nedostavěného kláštera v Kuklově za doprovodu světelného designu. Barokní areál Psychiatrické léčebny Červený Dvůr se stane dějištěm virtuózního houslového programu Paganini Projekt. Herec Saša Rašilov v roli Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic zavede poutníky z kostela v Kájově na Cestu do Jeruzaléma za doprovodu souboru Cappella Mariana a mezinárodního ansámblu Constantinople.
Letošní ročník nese podtitul Labyrint příběhů. Propojuje dějiště festivalu Český Krumlov, kde se v historii nacházela tři bludiště, s cestou za hudbou, novými příběhy i emocemi. Labyrint je zároveň i pozvánkou k objevování nových cest a odkazuje i k Příběhům tisíce a jedné noci, které festival zahájí.
Loňský ročník i přes nepříznivé počasí navštívilo na 17 000 lidí. Na akci vystoupilo 548 umělců z celého světa, rozpočet činil 40 milionů korun. Festival se koná od roku 1992. Vystoupili na něm v minulosti světoví operní pěvci Plácido Domingo, Jonas Kaufmann, Renée Flemingová, ale i zpěvák Karel Gott nebo operní pěvkyně Dagmar Pecková.
To by se Pastrňákovi nelíbilo, zní v NHL. Boston počeštil tým, hrozí ale velký odchod
Hokejový Boston může být v příští sezoně NHL o něco více český než v předchozích letech, kdy touto optikou spíš stagnoval. Je tu ale jedno velké ale. Stále naléhavěji se řeší, jestli zůstane, nebo odejde Pavel Zacha, po Davidu Pastrňákovi největší české jméno v klubu.
Neštěstí bylo na dosah. Motorkář smetl kus kočárku a ujel, policie po něm pátrá
Policie hledá motocyklistu, jenž ve čtvrtek České Lípě na přechodu pro chodce na silnici I. třídy ohrozil malé dítě. Při objíždění kolony aut stojících na červenou málem smetl sportovní kočárek s dvouletým chlapcem.
Rovnováha nevydržela. Betonová plastika u Barrandovského mostu se rozpadla na silnici
Rozměrná betonová plastika nazvaná Rovnováha u pražského Barrandovského mostu se v pátek ráno rozpadla a zasypala přilehlou silnici i cyklostezku. Nikdo zraněn nebyl, v místě je ale částečně omezena doprava. Na bezpečnost tam dohlíží policisté, řekl policejní mluvčí Richard Hrdina. Na událost upozornil server iDNES.cz.
Jak zářící Nosková s Muchovou porazily nabručeného Babiše. A do čeho by se měl pustit Turek
Pravidelný páteční pořad Tečka Radka Bartoníčka se tentokrát zaměřil hlavně na kontrast mezi úspěšnými českými tenistkami, Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou, ve srovnání s premiérem Andrejem Babišem. Na krátkých videoukázkách uvidíte, jak ohromnou reklamu České republice obě sportovkyně udělaly, zatímco Babiš mluvil o politické ostudě Česka v zahraničí – na níž měl on sám velký podíl.
V Avignonu se představila zapomenutá Havlova hra. Byla ukryta skoro 40 let
Na divadelním festivalu v jihofrancouzském Avignonu se ve čtvrtek večer v premiéře představila dosud nezveřejněná hra Šeřík zesnulého českého dramatika a někdejšího československého a českého prezidenta Václava Havla.