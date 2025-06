V Brightonu po protestu zrušili říjnový koncert zpěváka Mansona

V anglickém Brightonu po tlaku aktivistů a jedné poslankyně zrušili říjnový koncert amerického zpěváka Marilyna Mansona, který měl být jeho prvním vystoupením v Británii v rámci turné One Assassination Under God. Píše to server BBC.

Zpěvák, jehož občanské jméno je Brian Warner, byl dlouho podezřelý ze sexuálního napadení a domácího násilí. Manson nařčení opakovaně popřel a američtí žalobci letos v lednu nakonec uvedli, že ho neobviní. Losangeleský okresní prokurátor Nathan Hochman prohlásil, že nařčení jsou podle zákona příliš stará a pro obvinění 56letého zpěváka neexistuje ani dostatek důkazů. Losangeleská okresní policie Mansona vyšetřovala od roku 2021 kvůli údajným incidentům mezi lety 2009 a 2011 ve městě West Hollywood. Počátkem června však britská poslankyně za Zelené Siân Berrryová poslala radě města Brighton a Hove v jihovýchodní Anglii otevřený dopis, v němž požadovala zrušení koncertu naplánovaného na 29. října. Dopis spolupodepsaly některé aktivistické skupiny a studentský svaz Sussexské univerzity. Související Formace Kneecap na Rock for People podpořila Palestinu a kritizovala Izrael Dopis, který byl zveřejněn na internetu, vyvolal vlnu reakcí veřejnosti, jež poukazovala na to, že Manson nebyl obviněn. Jiní označili výzvu ke zrušení koncertu za cenzuru. Vstupenky na pět dalších koncertů z plánovaného turné amerického zpěváka v Británii v říjnu a listopadu je stále možné na webových portálech zakoupit.