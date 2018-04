V Americe vyšla svatební deska pro homosexuální páry. Přispěl na ni i Bob Dylan nebo zpěvačka Kesha

6. 4. 2018

Album pojmenované Universal Love - Wedding Songs Reimagined iniciovala firma, která v Las Vegas provozuje hotely. Sňatky homosexuálních párů tam podle jejího ředitele tvoří 20 až 30 % všech svateb.

Frontman skupiny Bloc Party Kele Okereke zpívá píseň vokální skupiny The Temptations My Girl, jen místo ženě skladbu směřuje svému partnerovi - a text pozměnil na "my boy". Annie Clarková alias St. Vincent zase skladbu And Then He Kissed Me dívčí kapely The Crystals otočila na vyznání lásky k partnerce "and then she kissed me".

Poupravené písně šesti zpěvaček a zpěváků jsou součástí EP nazvaného Universal Love - Wedding Songs Reimagined (Univerzální láska - Svatební písně jinak), které slouží jako kolekce svatebních melodií pro páry stejného pohlaví.

Stojí za ním společnost MGM Resorts International, která ve Spojených státech provozuje odpočinkové resorty. Ředitel firmy Jim Murren listu New York Times řekl, že v patnácti hotelech v Las Vegas, které společnost vlastní, tvoří sňatky homosexuálních párů asi 20 až 30 % všech svatebních ceremonií.

Na album přispěl i písničkář Bob Dylan, album otevírá jeho předělávka americké klasiky She’s Funny That Way z konce 20. let minulého století. Dylan v ní zpívá "he’s funny that way". Podle producenta Roba Kaplana byl hudebník z projektu nadšený a sám rovnou přišel s nápadem na píseň.

Na EP přispěla i popová zpěvačka Kesha, která nedávno otevřeně hovořila o tom, jak ji obtěžoval a psychicky i sexuálně zneužíval producent Dr. Luke.

Soulová hudebnice Valerie Juneová zase připomíná, že ačkoliv skladbu Mad About the Boy interpretovala žena a text tak měl heterosexuální konotace, autor - jazzový hudebník Noël Coward - ji původně napsal pod vlivem citů k jinému muži. Její verze se proto jmenuje Mad About the Girl.

V celých Spojených státech jsou sňatky homosexuálních párů legální od června roku 2015.