Zemřel autor textu k muzikálu West Side Story Sondheim. Bylo mu 91 let

V americkém státu Connecticut v pátek zemřel autor textu k muzikálu West Side Story. Stephenu Sondheimovi bylo 91 let, ve čtvrtek ještě s přáteli oslavil Den díkuvzdání. Deníku New York Times to sdělil jeho advokát.

Sondheim podle advokáta zemřel náhle. Odešel v pátek ráno u sebe doma v Roxbury na severovýchodě Spojených států. Stephen Sondheim byl americký textař a hudební skladatel a jeden z nejúspěšnějších autorů na Broadwayi. Byl držitelem devíti divadelních cen Tony i filmového Oscara. Proslul mimo jiné spoluprací s Leonardem Bernsteinem. Je podepsán pod texty slavných muzikálů West Side Story a Gypsy. Sondheim se narodil v New Yorku. Nejprve skládal písně k televizním pořadům a filmům. S rozjezdem kariéry mu výrazně pomohl slavný muzikálový tvůrce Oscar Hammerstein. Na Broadwayi se Sondheim nejprve prosadil jako textař, později i jako skladatel. Stal se jedním z nejplodnějších muzikálových autorů. Oscara získal v roce 1991 za nejlepší filmovou píseň, která zazněla ve filmu Dick Tracy. Krom toho byl držitelem i několika cen Grammy a Pulitzerovy ceny. V roce 2015 mu tehdejší prezident Spojených států Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody, tedy nejvyšší civilní vyznamenání.