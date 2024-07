Zemřel John Mayall, přezdívaný král bílého blues. Bylo mu 90 let

Ve věku 90 let zemřel britský bluesový hudebník John Mayall. Nejslavnější období zažil ve druhé polovině 60. let minulého století, kdy v jeho kapele hrál na kytaru Eric Clapton. Oznámení o Mayallově úmrtí se objevilo na jeho účtu na Instagramu.

"John Mayall nám dal devadesát let neúnavné snahy vzdělávat, inspirovat a bavit," stojí v příspěvku. Muzikant zemřel v pondělí u sebe doma v Kalifornii.

Kromě Erica Claptona se v Mayallově kapele The Bluesbreakers objevili i další slavní muzikanti. Šlo třeba o Micka Fleetwooda či Micka Taylora, který později působil v Rolling Stones.

Podle agentury AP John Mayall v rozhovorech nesouhlasil s tvrzením, že je vyhledávač hudebních talentů. Zdůrazňoval, že hraje z lásky k blues. "Jsem šéfem kapely a vím, co s ní chci hrát, kdo se může stát mým dobrým kamarádem," řekl v jednom interview. To, že někteří hudebníci, kteří prošli jeho skupinou, jsou slavnější než on, ho trochu trápilo a nestyděl se o tom mluvit. "Nikdy jsem nenahrál hit, nikdy jsem nevyhrál Grammy a časopis Rolling Stone o mně nikdy nenapsal článek," řekl v rozhovoru se Santa Barbara Independent v roce 2013. "Jsem pořád undergroundový umělec," dodal.

Mayall se narodil roku 1933 v severozápadní Anglii. Už v dětství propadl kouzlu blues a naučil se na kytaru, piano i foukací harmoniku. Po návratu z povinné základní vojenské služby, kdy strávil tři roky v Koreji, našel v Manchesteru uplatnění jako průmyslový výtvarník, přičemž toto nadání využil také později, kdy si sám navrhoval obaly desek.

Na kytaru začal jamovat s místními kapelami, to mu ale dlouho nestačilo. Roku 1963 se definitivně rozhodl pro hudební kariéru a zamířil do Londýna, kde se jej ujal guru místní scény, kytarista Alexis Korner.

Podle jeho rad Mayall postavil svou většinou čtyřčlennou skupinu Bluesbreakers. Působil s ní do roku 1968.

"Bylo to spíš volné sdružení doprovodných hudebníků, přičemž každá formace vydržela ne déle než sedm nebo osm měsíců," napsal hudební kritik Josef Vlček. Podle něj ale "to, co Mayall natočil mezi lety 1965 a 1975, patří do zlatého fondu rockové historie a měl by to znát každý, koho zajímá příběh velkého kulturního fenoménu 20. století".

Mayall, který byl roku 2005 vyznamenán Řádem britského impéria, poměrně často vystupoval také v Česku. Jeho Bluesbreakers odehráli první koncert v někdejším Československu už tři roky před listopadem 1989 v rámci festivalu Bratislavská lyra.

"Prvně hrál v Bratislavě jako zázrak, drahokam ještě v dobách předlistopadových," vzpomínal hudební novinář Vojtěch Lindaur. Podle něj bylo pozoruhodné, že bílý bluesman měl v tuzemsku vždy silné posluchačské zázemí, "od tahaček o jeho desky na dávných pražských burzách až vlastně po současnost, kdy řady jeho zdejších, již jen málo vlasatých příznivců, doplnili o několik generací mladší hudební fajnšmekři".

Poslední vystoupení, plánované v Brně na duben 2022 v rámci rozlučkového Farewell Tour, nakonec Johnu Mayallovi překazila nemoc.

