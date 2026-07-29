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Hudba

V 56 letech zemřel Glen Hansard. Irskému zpěvákovi se stala osudnou dopravní nehoda

Kultura

Podle irských médií zemřel zpěvák Glen Hansard (56). České publikum ho zná především díky baladě Falling Slowly, kterou zpíval v duetu s Markétou Irglovou a za níž získali v roce 2008 Oscara.

Oscar 2008: Glen Hansard a Markéta Irglová
Glen Hansard a Markéta Irglová v roce 2008 při přebírání OscarůFoto: Reuters
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Glen Hansard se narodil a vyrůstal v Ballymunu, chudé dělnické čtvrti Dublinu. Ve svých třinácti letech opustil školu a začal si vydělávat hraním v dublinských ulicích. Vedle tradičních irských tradicionálů a klasických folkových písní postupně začal hrát i své vlastní skladby.

V roce 1990 založil kapelu The Frames. Snímkem The Commitments se dostal do širšího povědomí, opravdovou odezvu mu ale přinesla až pátá studiová deska For The Birds, díky které se The Frames stali hvězdami v domovském Irsku a začalo se o nich mluvit i v Evropě.

Do České republiky Glen Hansard zavítal v roce 2001, kdy zde odehrál tři pražské koncerty v Praze. Od té doby se sem opakovaně vracel sám i s kapelou The Frames.

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Ve stejném roce skupina vystoupila na hudebním festivalu Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí. Zde poznal Markétu Irglovou, talentovou mladou klavíristku. s níž začal nejdříve vystupovat na koncertech, později spolu nahráli desku The Swell Season a v roce 2006 natočili film Once, díky kterému se masově proslavili po celém světě.

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Glen se nikdy netajil svou velkou náklonností k České republice. Miloval českou kuchyni, knížky Josefa Škvoreckého, filmy Jana Švankmajera či Menzelovy Ostře sledované vlaky nebo komedii Vrchní, prchni.

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