V 56 letech zemřel Glen Hansard. Irskému zpěvákovi se stala osudnou dopravní nehoda

Podle irských médií zemřel zpěvák Glen Hansard (56). České publikum ho zná především díky baladě Falling Slowly, kterou zpíval v duetu s Markétou Irglovou a za níž získali v roce 2008 Oscara.
Glen Hansard se narodil a vyrůstal v Ballymunu, chudé dělnické čtvrti Dublinu. Ve svých třinácti letech opustil školu a začal si vydělávat hraním v dublinských ulicích. Vedle tradičních irských tradicionálů a klasických folkových písní postupně začal hrát i své vlastní skladby.
V roce 1990 založil kapelu The Frames. Snímkem The Commitments se dostal do širšího povědomí, opravdovou odezvu mu ale přinesla až pátá studiová deska For The Birds, díky které se The Frames stali hvězdami v domovském Irsku a začalo se o nich mluvit i v Evropě.
Do České republiky Glen Hansard zavítal v roce 2001, kdy zde odehrál tři pražské koncerty v Praze. Od té doby se sem opakovaně vracel sám i s kapelou The Frames.
Ve stejném roce skupina vystoupila na hudebním festivalu Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí. Zde poznal Markétu Irglovou, talentovou mladou klavíristku. s níž začal nejdříve vystupovat na koncertech, později spolu nahráli desku The Swell Season a v roce 2006 natočili film Once, díky kterému se masově proslavili po celém světě.
Glen se nikdy netajil svou velkou náklonností k České republice. Miloval českou kuchyni, knížky Josefa Škvoreckého, filmy Jana Švankmajera či Menzelovy Ostře sledované vlaky nebo komedii Vrchní, prchni.
České dráhy varují před vedry, mohou ovlivnit provoz na železnici
Vysoké teploty mohou v nadcházejících dnech ovlivnit provoz na železnici, cestující by se na to měli připravit, upozornily České dráhy (ČD). Lidem proto doporučily, aby v případě možnosti vyráželi na cestu mimo nejteplejší část dne. Dopravce to ve středu uvedl v tiskové zprávě.
ŽIVĚ Írán zasáhl tři ropné tankery v Hormuzském průlivu, které ignorovaly jejich varování
Írán ve středu oznámil, že zasáhl a přiměl k zastavení tři ropné tankery proplouvající Hormuzským průlivem. Podle světových médií o útocích revolučních gard informovala íránská agentura Tasním. Írán tvrdí, že průliv klíčový pro přepravu ropy je uzavřený, Spojené státy prohlašují opak.
Na letišti žertoval, že je terorista. Na dovolenou s dětmi už neodletěl
Pracovníci bezpečnostní kontroly na pražském Letišti Václava Havla nenechali odcestovat do Istanbulu muže, který neuváženě řekl, že je terorista. Přivolali policisty, kteří muže i jeho zavazadla důkladně prohledali. Protože nic nenašli, pustili muže i s jeho dětmi domů. Na webu o tom ve středu informoval mluvčí cizinecké policie Josef Urban.
Přešlá Muchová i zahlcená Nosková. Kamarádky Češek popsaly wimbledonské oslavy
Wimbledonské finalistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou nepojí jen silné příběhy, které při závěrečném ceremoniálu prožíval celý svět. Obě mají za sebou i velké kamarádky, bývalé hráčky, které jim během životní bitvy fandily v lóži a které nyní prozradily, jak to bylo s následnými oslavami.
Ukrajinci drtí ruský sen. WB je „smlouva“ Putina a občanů o nákupech za super ceny
Ponožky se Stalinem, české boty značky Prabos nebo komponenty pro drony. Online tržiště Wildberries je vrcholem ruského konzumu, který využívají i ruští vojáci.