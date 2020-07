Útěk do fantazie a vzpomínek. Zpěvačka Taylor Swift změnila zvuk, kritici ji chválí

Za nové album, které natočila v průběhu pandemie koronaviru, zpěvačka a držitelka mnoha cen Grammy Taylor Swift sklízí jedny z nejlepších recenzí ve své kariéře.

Třicetiletá americká hvězda, jež se před lety přeorientovala z country na pop, v pátek vydala nové studiové album nazvané Folklore. K překvapení fanoušků i hudebních kritiků na něm ukazuje svou tišší, indie-folkovou tvář.

Deska, na jejímž přebalu zpěvačka pózuje v zasněné lesní krajině, podle časopisu Rolling Stone obsahuje "emocionálně ambiciózní skladby, ze kterých se posluchačům zatočí hlava a ze kterých jim bude pukat srdce" způsobem, jaký v kariéře Taylor Swift nemá obdoby.

"Folklore zní jako debutové album úplně jiné Taylor Swift," konstatuje Rolling Stone. Deska již pár hodin po vydání vystřelila na špičku celosvětového prodejního žebříčku služby iTunes.

Vydání alba s 16 písněmi, na nichž spolupracovala s písničkářem Bon Iverem a Aaronem Dessnerem, kytaristou alternativní rockové kapely The National, oznámila Taylor Swift s předstihem pouhých 24 hodin. Desku zveřejnila necelý rok po nahrávce Lover, která obsahovala i taneční singl jménem Me!.

Zpěvačka v průběhu pandemie koronaviru "popustila uzdu představivosti a výsledkem je tohle album, sbírka písní a příběhů připomínajících proud vědomí", jak řekla. "Začala jsem skládat, abych utekla do fantazie, historie a vzpomínek," dodala.

Hudební časopis Billboard označuje Folklore za "odvážnou novou uměleckou vizi" a desku, která neobsahuje jediný slabší kus. Podle deníku Los Angeles Times se jedná o "perfektní nahrávku z karantény".

Dle jiného amerického magazínu Variety si "těžko vzpomenout na jinou současnou popovou superstar, která by se tak soustředěně a s takovým úspěchem přeorientovala na jiný zvuk".

Bon Iver na nové desce Taylor Swift hostuje ve skladbě Exile. | Video: Universal Music

Taylor Swift na sebe prvně upozornila jako šestnáctiletá, kdy její intenzivní písně o prvních láskách a odcizení zarezonovaly u amerických teenagerek.

Dnes desetinásobná držitelka ceny Grammy se roku 2014 odvrátila od country směrem k popové hudbě. Před třemi roky natočila temnější album Reputation, kde si prostřednictvím písní jako Look What You Made Me Do vyřídila účty se svými kritiky.