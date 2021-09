Umřela před 20 lety. Teď zpěvačka Aaliyah září na streamovacích službách

„Tohle jsem vždycky chtěla. Žiju pro to, abych vystupovala, bavila lidi. Neumím si představit, že bych dělala cokoliv jiného. Právě teď jsem hodně šťastná,“ řekla americká zpěvačka Aaliyah v hiphopovém magazínu Vibe, který putoval na stánky začátkem srpna 2001.

Neměla důvod k pesimismu - vydala první album, nad kterým měla absolutní kontrolu, a do kin mířil její druhý celovečerní film nazvaný Královna prokletých. Zdálo se, že dvaadvacetiletá zpěvačka má před sebou velkou budoucnost.

Jen pár týdnů po vydání interview Aaliyah zemřela v soukromém letadlu, které se s jejím týmem zřítilo na Bahamách. Letěli tam točit klip k singlu Rock The Boat, na zpáteční cestě byl však stroj přetížený, pilot neměl licenci a podle všeho se zdrogoval. Aeroplán havaroval při vzletu, všech devět lidí na palubě zemřelo.

Od té doby fanoušci přemýšlejí, kam by to Aaliyah bývala mohla dotáhnout. Dnes, i 20 let po smrti, je její vliv v R&B nepřehlédnutelný. Navazuje na ni nová generace zpěvaček a její písně předělávají i rockové kapely. A to přesto, že kvůli vleklým sporům mezi vydavatelstvím a dědici nebyla diskografie Aaliyah dlouho dostupná na streamovacích službách.

Změnilo se to až teď - všechny tři studiové desky, které vydala, jsou k dispozici na Spotify i Apple Music. Zájem o ně byl takový, že její asi nejslavnější nahrávka One in a Million z roku 1996 se zkraje září po čtvrtstoletí konečně dostala na první příčku amerického albového žebříčku.

Cesta ke hvězdám

Už když 25. srpna 2001 zemřela, patřila k největším popovým hvězdám doby. Prodávala miliony desek, v úspěšných singlech Are You That Somebody?, Try Again nebo One in a Million přirozeně spojovala R&B s hip hopem a ustanovila trend jejich míchání, který pak vydržel následující dvě dekády.

Skvěle měla nakročeno i ve filmovém průmyslu - po debutu ve snímku Romeo musí zemřít, kde hrála s hongkongskou hvězdou Jetem Li, měla účinkovat v pokračování Matrixu nebo remakeu dramatu Sparkle produkovaném zpěvačkou Whitney Houstonovou, v Česku nakonec uvedeném pod názvem Záblesk slávy.

Aaliyah také spojovala prvky ženské a mužské módy do jedinečného „streetového“ stylu, který inspiroval další generace návrhářů.

Jeden z Aaliyiných největších hitů One In A Million. | Video: Blackground Records

Na to, že odešla tak mladá, stihla hodně. Její cesta ke slávě začala už v 11 letech, kdy se zúčastnila televizní talentové soutěže Star Search. Neuspěla, ale přesvědčila strýce, producenta Barryho Hankersona, aby ji dohodil do sboru své bývalé manželce, známé soulové zpěvačce Gladys Knightové. S ní Aaliyah nastartovala kariéru v Las Vegas a z řadové vokalistky záhy povýšila, takže s tetou začala zpívat duety.

Hankerson na začátku 90. let minulého století spolupracoval také se zpěvákem R. Kellym, tehdejší superstar žánru R&B. Pětadvacetiletý mladík pro Aaliyah, mladší o deset let, napsal její debutové album Age Ain’t Nothing but a Number. Nese se v duchu new jack swingu, dobovém mixu soulu a hiphopových beatů. Prodaly se ho dva miliony kusů a zrodilo dva top 10 hity včetně coververze balady (At Your Best) You Are Love od skupiny The Isley Brothers.

Název nahrávky, v překladu Věk je jenom číslo, dostal hořkou pachuť, když vyšlo najevo, že R. Kelly se s patnáctiletou Aaliyah v srpnu 1994 oženil. Protože nejnižší věková hranice k svatbě bez svolení rodičů je v USA osmnáct let, pár kvůli tomu zfalšoval úřední dokumenty.

Aaliyina rodina později sňatek anulovala a dívka musela s R. Kellym přerušit kontakty. Pokud jde o nezákonné vztahy s náctiletými, byl to pro populárního zpěváka jen začátek, jak dokládají výpovědi v předloňském seriálu R. Kelly a jeho oběti. Momentálně interpret čelí několika žalobám za sexuální obtěžování.

Rodinný byznys

Po ukončení vztahu s pedofilem měla Aaliyah napodruhé šťastnější ruku při výběru spolupracovníků. Její strýc v polovině 90. let založil vydavatelství Blackground a do něj přitáhl i dvojici mladých, tehdy neznámých producentů Timbalanda a Missy Elliott, kteří si s Aaliyah padli do oka.

Excentrický beatmaker a raperka s citem pro chytlavé refrény využili toho, že od náctileté hvězdičky nikdo moc nečekal, a začali s ní točit avantgardní R&B plné podivných trhaných beatů, kosmických syntezátorových zvuků a neobvyklých samplů.

V singlu One in a Million, podle něhož se jmenuje druhá deska, se rytmus zvláštně předbíhá a připomíná zmutovaný drum’n’bass, v pozdějším hitu Are You That Somebody? je do beatu vpletený dětský smích.

V hitu Are You That Somebody? je do beatu vpletený dětský smích. | Video: Blackground Records

Aaliyah se tou dobou také začala projevovat autorsky a singly jako If Your Girl Only Knew nebo Hot Like Fire pomohly definovat takzvané kybernetické R&B, futuristickou verzi stylu, který se v minulosti díval spíše do minulosti.

Digitální rauš dalšího songu Try Again, jenž v létě 2000 dosáhl na špici americké hitparády, stojí na vlivu evropské undergroundové elektroniky, což bylo do té doby v zámoří neslýchané. Píseň se dostala do čela poslechovosti, aniž by vyšla na fyzických nosičích - stačilo, jak často ji hrála rádia.

Své třetí album dokončovala Aaliyah zároveň s natáčením velkorozpočtového upírského filmu Královna prokletých. V nahrávací společnosti si vydupala absolutní svobodu, což odráží i fakt, že desku vydala bez názvu, jen pod vlastním jménem.

Tentokrát si chtěla pojistit, že už recenzenti nebudou chválit jen její mužské producenty. Nahrávka skutečně sbírala pozitivní recenze a odstartovala na čísle dva amerického žebříčku. Na vrchol se podívala až týden po zpěvaččině smrti.

Nezastavitelná

Po Aaliyah zůstala spousta nevydaného. Některé rarity posbírala kompilace I Care 4 U, která se v obchodech objevila rok po smrti. Singl Miss You, původně „odpadek“ z posledního alba, doputoval do americké singlové Top 3. Už tehdy se ale ukázalo, jak opatrně Aaliyina rodina, to znamená dědicové autorských práv, nakládá s nevydaným materiálem.

Po odpoutání se od R. Kellyho si zpěvačka v polovině 90. let sestavila tým výhradně z příbuzných. Desky jí na značce Blackground vydával strýc Barry Hankerson, rodiče dělali manažery a bratranec Jomo byl později v roli výkonného producenta.

Po Aaliyině smrti nechtěl Hankerson dopustit zaprodání rychlému zisku. Za pravdu mu několik let nato dal případ Michaela Jacksona, jehož posmrtné tituly nedůstojně vyčnívají z diskografie. Neochota spolupracovat s velkou nahrávací společností na podobném projektu nejspíš přispěla k tomu, že tvorba Aaliyah donedávna nebyla přístupná na streamovacích službách. Stejně jako fakt, že label Blackground mezitím zbankrotoval.

Aaliyin singl Try Again zněl ve filmu Romeo musí zemřít, ve kterém hrála po boku Jeta Liho. | Video: Blackground Records

Zaručených zpráv, že Aaliye vyjde posmrtná deska, se za dvě dekády objevilo několik. Na jedné měl pracovat i slavný raper Drake - singl Enough Said se zpěvaččiným vokálem se v roce 2012 zjevil a zase zmizel ze Soundcloudu, brakování neautorizovaného materiálu prý tehdy zastavila Aaliyina matka.

„Dvacet let jsme bojovali v zákulisí, snášeli jsme stínové taktiky podvodů s neautorizovanými projekty, jejichž cílem bylo nás pošpinit,“ vzkazuje teď na Instagramu oživené vydavatelství Blackground 2.0. „Nechápali jsme, proč se nám někdo tak urputně snaží způsobit další bolest, jaké jsme si už užili a ještě užijeme dost.“

Aktuálně to vypadá, že nová deska vyjde. „Je to otázka několika týdnů,“ zní kusá informace z instagramového účtu vydavatelství. Média mezitím spekulují, že se na projektu podílejí rapeři Snoop Dogg, Future a zpěváci Ne-Yo či Chris Brown. V týmu údajně nechybí ani producent Timbaland, což by mohl být náznak, že půjde o něco víc než posmrtné zneužití zpěvaččina odkazu.

Název chystaného alba Unstoppable, v překladu Nezastavitelná, odkazuje na dědictví Aaliyah. Kromě míšení hudebních vlivů spočívalo také v prolomení genderových bariér - do hiphopové a R&B kultury přišla silná žena, která stála za svým a následovala vlastní vizi.

Kdyby nezemřela, skoro nepochybně by dosáhla ještě větších úspěchů. Takhle za ni její dílo musela „dodělat“ další generace zpěvaček.